Circuito Vila Real: Inovação portuguesa espantou no Media Center | AutoSport

Vila Real não para e pretende sempre dar passos para incrementar a qualidade do seu espetáculo. Mas também pretende sempre reforçar a qualidade com que trabalha e recebe quem trabalha. Se a sala de imprensa do CIVR, instalada do auditório do Teatro Municipal é um verdadeiro luxo, permitindo aos jornalistas condições de trabalho ao nível as melhores salas do mundo, além de pequenos mimos, como covilhetes e cristas de galo, este ano teve um incremento com a introdução de Mobiliário Inteligente. A Lokk ( uma sinergia da Purple Profile, Ward, e LPL), empresa portuguesa de mobiliário inteligente, facilitou muito a vida aos jornalistas. Com uma simples pulseira, foi possível abrir um cacifo que foi atribuído no check in. Essa pulseira era muito mais do que uma “chave”, e foi a identificação dos jornalistas, facilitando o processo de entrega do material e gestão dos acreditados. Mas, falando com Romeu Pacheco (co-founder da Lokk), ficamos a saber que o sistema pode ir muito mais além, permitindo uma gestão controlada dos acessos a zonas específicas do evento, agregadas ao controlo de ativos gerida na Cloud, algo que já está a ser desenvolvido para o futuro breve.. Uma excelente ideia, 100% portuguesa, já implementada em grandes grupos e que foi mostrada em Vila Real. Pormenores que fazem a diferença.