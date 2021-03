Circuito do Estoril recebe hoje o Exclusive Test Day

Realiza-se hoje no Circuito do Estoril o Exclusive Test Day da Race Ready, que vai ter em pista Clássicos e ‘Modernos’. Devido ao Estado de emergência, só podem entrar os pilotos federados nacional/internacional e as suas respetivas equipas de assistência, mas os motores vão ouvir-se. Em pista estarão por exemplos carros os carros da Monteiros Competições, com Zdenek Chovanec a guiar um Skoda Octavia STCC, Ferrari 430 e Ferrari 458 Challenge.

A Veloso Motorsport leva um Audi RS3 LMS TCR para Jorge e Pedro Silva e podemos ainda ver um Aston Martin GT4 de Fernando Soares, Porsche Cayman GT4, de Andrius Zamatis e o Porsche 996 GT2 de Carlos Barbot, entre outros. Estão ainda presentes muitos Clássicos, cerca de três dezenas. Portanto, dia em cheio no Autódromo do Estoril.