Circuito de Vila Real: Corridas no final de junho, com aposta nos Clássicos nacionais e internacionais | AutoSport

As corridas de Vila Real terão um formato diferente em 2024. Desde o regresso do Circuito, em 2014, que o foco em pista tem sido a competição pura e dura com carros de última geração, com os Clássicos nacionais e internacionais a servirem de corridas de suporte. Em 2024 teremos uma festa diferente, com os Clássicos a assumirem todo o protagonismo.

Quem ouviu as entrevistas de Diogo Ferrão ao AutoSport ficou logo com uma ideia clara do que estaria reservado para Vila Real em 2024, com o promotor da Race Ready a apontar uma série francesa de corrida de carros clássicos como a escolha dos promotores de Vila Real para o ano 2024. O AutoSport tentou obter declarações oficiais por parte da organização transmontana, que declinou, explicando que ainda havia pormenores a alinhavar e que faria uma comunicação quando considerasse oportuno. Mas no site da Peter Auto, a data de 27 a 30 de junho de 2024 já está alocada ao 53º Circuito Internacional de Vila Real. E numa organização como a Peter Auto, dificilmente a data seria mostrada ao público se não houvesse já confirmação. Isso bate certo com um calendário das provas da ANPAC que circulou nas redes sociais que apontava a mesma data de junho para as provas nacionais. A Peter Auto regressa depois e outubro para o Estoril Classics.

Assim, temos uma mudança na filosofia do espetáculo para Vila Real. Dez anos depois da chegada surpreendente do mundial de turismos FIA à capital transmontana e depois de ter recebido o WTCC e o WTCR, sempre com as competições nacionais presentes, Vila Real será palco de uma viagem pelo tempo, com máquinas do passado.

Além das máquinas das competições da ANPAC, Vila Real receberá os Classic Endurance Racing 1 e 2 e o “Trophée Légende” da Peter Auto. As duas divisões Classic Endurance Racing reflectem um dos períodos mais míticos da história do Campeonato do Mundo de Resistência. As épocas de corrida que culminaram nas 24 Horas de Le Mans viram os lendários Ford GT40 enfrentar o Ferrari 330 P4, depois os Porsche 917 contra o Ferrari 512. Esta foi a grande era dos Sports Proto, numa janela temporal que vai de 1966 a 1981. Em GT, encontramos as batalhas entre o Porsche 911 RSR e os vários Ferrari Daytona Gr. IV e Chevrolet Corvette C3 na viragem dos anos 70.

Quando o AutoSport falou com o Presidente do município de Vila Real, Rui Santos, por altura das corridas, em julho, foi dito de forma clara que a capital transmontana queria focar-se no espetáculo e no público, com cartazes diversificados. Rui Santos usou a analogia dos festivais de verão, que por vezes tem cartazes que agradam mais a uns e menos a outros. Depois de uma era em que o foco da competição eram os campeonatos de Turismos FIA, que deram uma projeção tremenda à cidade e ao evento, e com a opção DTM a cair de forma inesperada para a edição de 2023, Vila Real aposta em carros clássicos, sempre muito bem recebidos pelo público que vai à festa transmontana. O AutoSport sabe que a organização continua atenta a outras competições e que mais novidades interessante poderão chegar, mas para 2024 teremos um cartaz diferente, com grandes carros do passado a percorrerem um traçado com muita história.