Chip Ganassi Racing anuncia tripulações para Daytona | AutoSport

As tripulações completas para os dois Cadillac DPi da Chip Ganassi Racing para as 24 Horas de Daytona foram anunciadas. A equipa tinha já anunciado Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Alex Lynn e Earl Bamber como os pilotos para a temporada completa, mas faltava-se saber quais as duplas e os restantes pilotos para a primeira prova do calendário.

O Cadillac #01 terá Renger Van der Zande e Sebastien Bourdais para toda a época e a adição de Scott Dixon e Alex Palou em Daytona. O carro irmão, o #02 terá Alex Lynn e Earl Bamber a dividirem o volante durante em todas as provas do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, com Kevin Magnussen e Marcus Ericsson no carro na mítica prova de resistência.

A Chip Ganassi Racing ainda não oficializou os pilotos que vão estar em ação nas provas a contar para a Michelin Endurance Cup, as provas de resistência do campeonato norte-americano.