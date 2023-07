Cerrar fileiras e vencer no CPV: Por dentro do fim de semana da Racar Motorsport | AutoSport

O nível competitivo do Campeonato de Portugal de Velocidade é alto, muito alto. Tratam-se de estruturas com uma boa capacidade para colocar em pista as espetaculares máquinas GT4 bem afinadas, conduzidas por pilotos que são muito capazes. O investimento por parte das equipas tem crescido e vislumbra-se a vinda de novos carros para o campeonato, que tem também expressão em Espanha através da partilha de provas com o ibérico Supercars Endurance.

Durante a ronda do CPV no 52º Circuito Internacional de Vila Real, o AutoSport pôde acompanhar ao vivo como vivem duas equipas o antes, o decorrer e o pós-corrida, graças ao convite dos organizadores da competição e das equipas. No meu caso, acompanhei a Racar Motorsport, que curiosamente, alcançou o melhor resultado da época até agora. Manuel Gião e Carlos Vieira levaram o Mercedes AMG GT4 da equipa ao segundo lugar da geral na segunda corrida, triunfando na classe GT4 Pro.

Após os treinos livres, onde se experimentam algumas soluções e se percebe pela primeira vez como está o carro naquele traçado, a qualificação surge como um momento importante, ainda para mais em Vila Real, um traçado citadino que não permite muitas ultrapassagens e estar colocado no melhor lugar da grelha possível é uma grande ajuda para que se termine o fim de semana com bons resultados.

Para a primeira corrida do programa do CPV, coube a Manuel Gião o primeiro turno de condução, saindo do segundo lugar da grelha. Pilotos e equipa uniram-se num círculo para preparar o primeiro momento da corrida, a partida. Foi a primeira vez que toda a equipa se uniu em redor de Gião, tendo ao seu lado o companheiro de equipa, e cerraram fileiras para a primeira prova de fogo na cidade transmontana. Além de todo o trabalho técnico, o automobilismo ainda é um desporto coletivo, onde a mentalidade com que se enfrenta os desafios tem um peso grande e isso foi visível naquele momento.

Após esta ‘mini’ reunião de equipa, todos entraram em modo de corrida: caras cerradas, a confirmarem e a reconfirmarem que todo o material estava pronto para os próximos 45 minutos de corrida… um ambiente super competitivo. Na grelha, já com o piloto dentro do Mercedes com uma temperatura muito alta, há poucas comunicações, apenas o essencial. Quando a corrida começou, já com a maioria dos elementos dentro da box da equipa e apenas os essenciais no muro do pitlane, comunicando diretamente com o piloto, vive-se a corrida como um verdadeiro fã, mas sempre prontos para alguma situação urgente que obrigue o carro a entrar na box.

Os momentos de paragem, obrigatória nas corridas do CPV para troca de pilotos, são momentos muito nervosos. Cada elemento da equipa tem mais de uma função. Um piloto é completamente arrancado do carro e o outro é ajudado a entrar e a ter o máximo de conforto para enfrentar o resto da prova. Os restantes elementos controlam o tempo de paragem (é obrigatória a paragem demorar 120 segundos desde que o carro passa na linha de entrada da via das boxes até cruzar a linha de saída), tentam controlar a temperatura dos componentes internos, verificam qualquer dano que o carro possa ter e estão preparados para a troca de pneus, em caso de furo.

O resultado na primeira corrida não foi o desejado pela equipa, até porque o carro estava a portar-se bem e o segundo lugar da geral parecia possível, mas um incidente entre Carlos Vieira e Nuno Batista, levou a que o piloto da Racar Motorsport tivesse de parar novamente para trocar um pneu furado. Mas a segunda corrida – tendo começado Carlos Vieira, enquanto Manuel Gião realizou o último turno de condução – foi mais rentável para a equipa em termos de resultado. Mesmo arrancando do meio do pelotão, Vieira conseguiu superar alguns adversários no arranque e beneficiou de um toque entre dois concorrentes à sua frente para subir ainda mais na classificação. A equipa festejou bastante todos os momentos da corrida, celebrando efusivamente no final, quando Gião cruzou a linha de meta no segundo posto da geral, com o triunfo na classe.

Pode-se pensar que as comunicações rádio calmas e positivas acontecem apenas na Fórmula 1, mas é errado. As comunicações entre engenheiro de corrida e piloto no CPV são calmas e limitadas ao essencial. Dar o conhecimento do tempo realizado por volta do próprio em comparação com o melhor tempo, verificar qual o estado do carro após algum momento mais tenso e preparar a entrada na box, e no caso desta equipa, houve um aumento do fluxo das comunicações na fase final da segunda corrida, quando estavam a encurtar a diferença para o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport e tinham o BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport a fazer o mesmo atrás de si. Mas a mensagem era só uma: “vamos apanhar o Audi”.

É espetacular perceber que o stress é muito alto, mas as comunicações são sempre tranquilas. Os momentos efusivos estão reservados para o final das corridas. No caso da Racar Motorsport, as celebrações foram justificadas pelo excelente resultado obtido, o melhor da temporada até agora.

Queremos agradecer a todos os elementos da Racar Motorsport por nos terem aberto a porta e nos terem respondido a todas as perguntas que fizemos e ao CPV pela oportunidade que nos deu.