CER-GT: Veloso Motorsport termina época com incidente

A Veloso Motorsport voltou a sair prejudicada na derradeira jornada do Campeonato de Espanha de GT, disputada no Circuito de Barcelona-Catalunha, onde um incidente alheio à equipa ditou o abandono forçado do seu Porsche 992 GT3 Cup pilotado pelo jovem neerlandês Niels Koolen.

Koolen, vindo dos monolugares e protótipos, escolheu esta prova para avaliar a continuidade da sua carreira nos GT, confiando na experiência da Veloso Motorsport. A sua evolução ao longo do fim de semana foi evidente, tendo melhorado cerca de dois segundos até à qualificação, onde registou o melhor tempo na primeira sessão e garantiu a segunda posição da grelha para a corrida de duas horas mais uma volta.

Em prova, o jovem neerlandês manteve um ritmo competitivo e circulou nas posições da frente até ser surpreendido por um toque na traseira, provocado por Borja Garcia, quando este o pressionava intensamente na aproximação a uma travagem. O impacto fez Koolen perder o controlo, rodar e embater violentamente nas barreiras de proteção, colocando um ponto final na corrida da equipa da Póvoa de Lanhoso. Apesar da gravidade do incidente, o carro de Garcia e Alejandro Barambio recebeu apenas uma penalização final de duas posições, caindo de primeiro para terceiro.

Luís Veloso lamentou o desfecho: “Por um lado, ficámos muito felizes com a enorme evolução do Niels e estávamos muito entusiasmados com aquilo que ele poderia fazer. Infelizmente, voltamos a ser prejudicados por um piloto que acabou por ser penalizado com uma palmada na mão, leia-se, a perda de duas posições, terminando no pódio.”

O responsável acrescentou: “Quanto a nós, ficámos fora de prova e com um carro severamente danificado. Enfim, podemos dizer que são coisas das corridas, mas a situação em apreço parece-me mais do que um incidente de corrida e, por isso mesmo, deveria ter sido penalizada de outra forma. Fica a certeza de que o Niels pode ser um excelente piloto de GT.”