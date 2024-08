CER-GT: Veloso Motorsport regressa à competição com dois carros

A Veloso Motorsport cumpriu a pausa de verão recuperando energia após uma primeira metade de 2024 muito intensa e com excelentes resultados para a equipa liderada por Luís Veloso. A segunda metade da temporada promete e o pontapé de saída já foi dado com a preparação para a quarta jornada do CER-GT dos dois Porsche 911 GT3 Cup que a formação da Póvoa de Lanhoso vai inscrever no Circuito de Monteblanco.

A pista situada na região de Huelva, paredes meias com Portugal, é um projeto nascido em 2005 e oferece condições excelentes para provas de velocidade. Nesta quarta jornada do Campeonato de Espanha de GT (CER-GT) será utiliza a versão 2 da pista 2. São 15 curvas espalhadas por 3.926,40 metros com três setores diferentes, que vão colocar à prova o Porsche 991.1 GT 3 Cup pilotado por Jean-Roch Piat e o Porsche 992 GT3 Cup entregue a José Barros.

Nas contas das diversas classificações, José Barros está na quarta posição do Campeonato de Espanha de GT. Igual posição é ocupada pelo piloto do Porsche 992 GT3 Cup na Copa de Espana GTCup. Finalmente, José Barros lidera o Challenge Pagid GTCup. Por seu turno, Jean-Roch Piat ocupa o 10º posto na Copa de Espana de GTCup, o oitavo posto na Challenger Pagid GTCup, sendo o segundo classificado no Troféu Juan Fernandez GPX-GTCup.

A Veloso Motorsport preparou-se para o muito calor que vai ser sentido no fim de semana de competição que começa no dia 30 de agosto (sexta-feira) e termina no dia 31 de agosto (sábado). Um programa compacto com treinos privados, verificações e briefings na sexta-feira e qualificação e corridas no sábado (ver horário em anexo).

Como sucede habitualmente com as provas do Campeonato de Espanha de GT, as duas corridas desta quarta jornada da competição espanhola terão transmissão em direto no canal do YouTube da VLineOrg, promotor do CER-GT.

Luis Veloso, CEO da Veloso Motorsport: “A pausa de verão permitiu recuperar energias e preparar da melhor forma as muitas corridas que ainda vamos disputar em 2024. A segunda metade da temporada começa já no próximo fim de semana com a realização da quarta jornada do Campeonato de Espanha de GT. Há muita expetativa para perceber o que o José Barros fará depois da excelente estreia com o Porsche 992 GT3 Cup em Motorland. É verdade que a diferença pontual para os primeiros é sensível, mas a nossa experiência na competição automóvel diz-nos que tudo pode acontecer, até porque ainda faltam quatro corridas e a prova de Barcelona que pode mudar muita coisa. Como habitualmente, a Veloso Motorsport está preparada para o desafio e naturalmente que colocamos a fasquia alta para o talento do José Barros e para a consistência do Jean-Roch Piat que está na luta pela vitória no Trofeu Juan Fernandez GPX – GTCup.”