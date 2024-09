CER-GT: Veloso Motorsport com resultados positivos

Luis Veloso, CEO da Veloso Motorsport: “Muito feliz no final de mais um fim de semana de corridas em Espanha onde levámos bem alto o nome de Portugal com um jovem talentoso como o José Barros. Sabíamos a pérola que tínhamos entre mãos e como disse anteriormente tinha toda a confiança neste talentoso piloto. Mais uma vez, a Veloso. Motorsport oferece à velocidade mais um talento que promete não ficar por aqui. O José Barros fez o seu caminho, estreou um carro de última geração na jornada anterior do CER-GT e à segunda corrida com o carro… vence! É um enorme orgulho para mim e para

Jean-Roch Piat, outro piloto da equipa, enfrentou problemas técnicos que o impediram de completar as corridas. O próximo evento será no Circuito de Valência em outubro. Luis Veloso, CEO da Veloso Motorsport, expressou orgulho pelo desempenho de Barros e pela qualidade da equipa, apesar dos desafios enfrentados.

A Veloso Motorsport participou na quarta jornada do Campeonato de Espanha de GT (CER-GT) no Circuito de Monteblanco, onde o jovem piloto José Barros, ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup (992), conquistou a sua primeira vitória.

