CER-GT: Veloso Motorsport com presença no pódio em Motorland | AutoSport

Pedro Silva e Jorge Silva, ao volante do Porsche 911 GT3 Cup inscrito e assistido pela Veloso Motorsport na Categoria PC do Campeonato de Espanha de GT (CER-GT), conseguiram um excelente terceiro lugar na grelha de partida para a primeira corrida disputada no Circuito Motorland. Contas feitas às duas corridas, os pilotos do Porsche com as cores da Prozis terminaram a primeira corrida no segundo lugar da Categoria PC no segundo lugar (5º posto à geral) e a segunda manga no terceiro posto. Ou seja, dois pódios na categoria.

Por seu turno, João Posser e Miguel Caetano, igualmente ao volante de um Porsche 911 GT3 Cup preparado pela Veloso Motorsport, mantiveram o nível de Portimão e no balanço final das duas corridas, dois Top 10 à geral e um sexto e um quarto posto na Categoria PC.

A Veloso está habituada aos sucessos no CER-GT e no ano passado conquistou o título absoluto com a dupla Francisco Abreu / Francisco Mora.