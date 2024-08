CER – GT: RACAR Motorsport tenta manter a liderança

A RACAR Motorsport disputa no próximo fim-de-semana a quarta etapa do Campeonato de España de GT de 2024, que se realiza no circuito de Monteblanco, procurando manter o comando pontual da competição.

Leandro Martins e Dieter Svepes tem vindo a protagonizar uma temporada impressionante, tendo conquistado três triunfos e três segundos lugares, o que lhes permite liderar o campeonato de pilotos com uma vantagem de sessenta e oito pontos, estando quarenta em disputa em cada evento. O duo da equipa de Lisboa não conhece o traçado andaluz, mas isso não o impede de olhar para a etapa do próximo fim-de-semana com o intuito de lutar pela vitória.

“A concorrência é forte, mas já mostrámos que podemos ombrear com qualquer equipa, portanto, vamos para Monteblanco com a ideia clara de lutar pelo triunfo. Claro, que vamos ter uma ‘handicap’ de trinta e cinco segundos, o que nos dificultará a tarefa, mas estamos muito motivados”, afirmou Leandro Martins. Muito embora o lugar mais alto do pódio seja um desiderato, as contas do campeonato são igualmente importantes e o piloto luso-brasileiro não descura essa vertente.

“Entramos em pista sempre para ganhar, mas temos de ter atenção também à nossa liderança no campeonato. Temos uma margem confortável e será importante gerir esta vantagem. Vamos trabalhar para tentar alargar a distância para os nossos perseguidores e, se vencermos, isso fica assegurado”, concluiu Leandro Martins.

O programa oficial do evento de Monteblanco será realizado totalmente no sábado, com a primeira corrida a ter o seu início às 11h10 e a segunda às 14h35, podendo ambas as provas ser seguidas em direto no canal de YouTube da competição.