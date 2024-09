CER – GT: RACAR Motorsport mais perto do título

A RACAR Motorsport consegui um bom resultado Monteblanco, onde se realizou a quarta ronda do Campeonato de España de GT, com dois pódios conquistados, fundamentais para manter a liderança.

A formação de Lisboa enfrentava o evento andaluz com o objetivo de lutar pelos lugares do pódio, muito embora tivesse um forte handicap – fruto dos bons resultados das provas anteriores – e mantinha em mente a situação do campeonato, onde possuía uma vantagem de sessenta e oito pontos, antes do início do fim-de-semana.

Apesar do desafio que tinha pela frente, Leandro Martins e Dieter Svepes enfrentaram a concorrência e conquistaram um terceiro lugar e uma pole-position nas qualificações, posições de onde o Porsche 992 GT3 Cup número 135 arrancou para cada uma das corridas.

Na primeira prova, o duo da RACAR Motorsport, com um ritmo fortíssimo e consistente, suplantou o handicap de trinta e cinco segundos, terminando a prova em terceiro a pressionar o segundo classificado.

Na segunda, Leandro Martins e Dieter Svepes voltaram a ter uma prova com inúmeros desafios, mas, uma vez mais, conseguiram suplantá-los e, no final, conquistaram um excelente segundo posto, mantendo o seu recorde de subir ao pódio em todas as corridas da edição deste ano do Campeonato de España de GT.

“Este era um circuito novo para nós, mas correu tudo muito bem desde os treinos, conseguimos adaptar-nos bem e mostrar competitividade. Queríamos lutar pela vitória, mas com os trinta e cinco segundos de handicap em ambas as corridas, sabíamos que isso seria difícil de conseguir. Ainda assim, estivemos muito perto de alcançar o primeiro lugar. Mas conseguimos um terceiro lugar e um segundo, o que foi um excelente conjunto de resultados, mantendo a nossa senda de subidas ao pódio”, afirmou Leandro Martins.

Com estes resultados, a dupla da RACAR Motorsport estenderam a sua liderança no campeonato e esse era o objetivo principal da equipa. “Quando entramos em pista, o nosso objectivo é vencer, mas temos também de olhar para as contas do título. Estávamos numa situação difícil, dado o nosso handicap, mas conseguimos suplantar essa desvantagem para garantir dois pódios que aumentaram a nossa vantagem para os nossos adversários e nos deixou mais perto da conquista do campeonato. Tendo isto em vista, foi um fim-de-semana fantástico”, concluiu Leandro Martins.

A próxima ronda do Campeonato de España de GT realiza-se em Valência nos dias 4 e 5 de outubro.