CER GT: RACAR Motorsport consegue o título

Leandro Martins expressou satisfação com o título, destacando a competitividade da temporada e agradecendo à equipe RACAR Motorsport e ao seu parceiro Dieter Svepes. “Somos Campeões de GT em Espanha, penso que é um resultado ajustado às nossas prestações e a vitória na segunda corrida foi para fechar com chave de ouro. Foi uma temporada dura, com adversários muito competitivos, mas conseguimos”, começou por dizer o piloto luso-brasileiros que acrescentou: “quero agradecer à RACAR Motorsport, que nos deu sempre um carro muito competitivo, ao Dieter, que me ajudou muito a evoluir enquanto piloto, e a todos aqueles que nos apoiaram ao longo da temporada. Este título é de todos nós”.

No fim de semana, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, Martins e Svepes finalizaram a primeira corrida em quarto lugar, suficiente para conquistar o título de pilotos, apesar de não subirem ao pódio pela primeira vez. Na segunda corrida, a dupla voltou a vencer, garantindo a sua quarta vitória da temporada.

A RACAR Motorsport conquistou o seu segundo título em 2024 no Campeonato espanhol de GT, com Leandro Martins e Dieter Svepes a sagrarem-se campeões após uma temporada dominante. A dupla já havia garantido o título da GT Winter Series na classe Cup 2 e, ao longo da competição espanhola, somou três vitórias e oito pódios em oito corridas.

