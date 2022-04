CER-GT: Pilotos da Veloso Motorsport rumam a Portimão na liderança do campeonato | AutoSport

Um mês depois do arranque, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, o GT-CER ruma ao Autódromo Internacional do Algarve para a segunda prova da temporada e com as duas duplas da Veloso Motorsport no comando da competição organizada pela V-Line. Francisco Mora e Francisco Abreu lideram a classificação geral e a sua categoria no Campeonato de Espanha de GT, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup, e Pedro Silva e Jorge Silva saíram de Valência no comando do Campeonato de Espanha de Resistência, com o Audi RS3 LMS.

Boas perspetivas, portanto, para um fim de semana em grande para as duplas nacionais, que partilharão o programa do evento algarvio com o DTM, o TCR Europa e a Fórmula 4 espanhola.

“Começámos bem o GT-CER e, naturalmente, isso reforçou a confiança dos nossos pilotos, sobretudo agora que vamos correr em ‘casa’”, referiu Luís Veloso, diretor da Veloso Motorsport. “Temos uma boa base de afinação para o Porsche e para o Audi em Portimão, por isso o nosso objetivo é lutar novamente pela vitórias, tanto nas categorias como à geral. E participar num fim de semana de caráter internacional, com o DTM e o TCR Europa, é sempre uma motivação extra”, afirmou o responsável da equipa portuguesa, que continua em destaque em diferentes campeonatos, com vitórias e pódios na Velocidade e Montanha.