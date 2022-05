CER GT, Francisco Mora: “O fim de semana foi positivo” | AutoSport

Os campeões nacionais de Velocidade em título voltaram a mostrar a sua classe no GT-CER, o Campeonato de Espanha de GT e Resistência. Francisco Mora e Francisco Abreu chegaram a Portimão na frente do campeonato – que arrancou em Valência – e colocaram logo o Porsche 991 GT3 Cup 4.0 na pole-position para a primeira corrida do evento algarvio, que partilharam com o DTM, TCR Europa e Fórmula 4 espanhola.

Na Corrida 1, só o potente Mac Car (chassis tubular e motor do Ford Mustang) conseguiu impedir a vitória à geral da dupla portuguesa, que ainda assim garantiu o triunfo na categoria e ganhou pontos importantes ao Ferrari GT3 de Mayola e Carol.

No domingo, Francisco Mora deu um recital de pilotagem no seu turno de condução, partindo do 3.º lugar da grelha mas assumindo o comando logo na primeira curva, encetando depois um interessante duelo com Cor Euser, piloto holandês do Mac Car. À entrada nas boxes para a troca de piloto, Francisco Mora liderava a corrida mas quando Francisco Abreu entrou em pista percebeu que havia um problema mecânico no Porsche, que estava a largar óleo junto a uma das rodas. Isso impediu o piloto madeirense de mostrar o seu verdadeiro andamento, relegando-o Mora e Abreu para o 3.º lugar final da geral, com nova vitória na categoria.

“Foi muito bom voltar a Portimão e a esta pista espetacular, uma das melhores do mundo”, começou por afirmar Francisco Mora. “Começámos bem o fim de semana, com a pole e na luta pela vitória à geral, contra um carro que é mais leve e superior ao Porsche nesta pista de apoio. No domingo, arrancámos bem e conseguimos liderar até o carro começar a escorregar bastante nas curvas para a direita no turno do Francisco (Abreu). Ele fez um excelente trabalho em levar o carro até ao fim e ao garantir mais um pódio e pontos importantes. Em termos gerais, o fim de semana foi positivo pois aumentámos a nossa vantagem no campeonato, onde agora temos mais um adversário direto. Vamos ver como será o equilíbrio de performances na Motorland”, referiu o piloto do Porto, aludindo à terceira jornada do GT-CER, a disputar nos dias 25 e 26 de junho, em Aragón.