CER-GT: Francisco Mora e Francisco Abreu vão competir do outro lado da fronteira | AutoSport

A Veloso Motorsport anunciou que vai regressar ao CER-GT, desta vez com a dupla campeã nacional. Depois de se ter sagrado Campeã de Espanha de Resistência GT, em 2018, por intermédio de Pedro Marreiros e Nuno Batista, a Veloso Motorsport está de regresso ao GT-CER, que começa já no próximo fim de semana, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Após terem sido campeões de Portugal de Velocidade em 2021, Francisco Mora e Francisco Abreu vão pilotar o Porsche 991 GT3 Cup na competição espanhola, enquanto Pedro Silva e Jorge Silva apostam no também competitivo Audi RS3 LMS, numa pista que será novidade para três dos quatro pilotos da Veloso Motorsport, já que apenas Francisco Mora conhece o traçado da Comunidade Valenciana.

“Já ganhámos o CER em 2018, por isso é um campeonato especial para nós e penso que temos duas duplas de pilotos muito competitivas para esta época. Vamos tentar começar bem o campeonato, pois o formato com duas corridas de 50 minutos exige rapidez, mas sobretudo consistência ao longo de toda a corrida”, afirmou Luís Veloso, diretor da Veloso Motorsport.

O calendário terá um total de seis provas, incluindo uma ronda no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, nos dias 30 de abril e 1 de maio.