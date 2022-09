CER-GT, Francisco Abreu: “Temos argumentos para lutar pela vitória à geral” | AutoSport

Francisco Abreu, bi-campeão de Portugal de Velocidade e campeão ibérico de velocidade, vai

marcar presença na quarta prova do GT-CER que se vai disputar nos próximos dias 17 e 18 de

setembro tendo como palco o Circuito de Jerez. Como habitualmente, terá a companhia de

Francisco Mora, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0.

Depois de uma longa ausência, sendo que a última prova foi em junho, os pilotos regressam ao ativo. A pausa veio em boa hora, pois permitiu a Francisco Mora recuperar do violento acidente que sofreu em Vila Real. Assim, a dupla do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 pode estar presente na primeira de duas corridas em formato Endurance (a segunda será no final da época em Barcelona) com o objetivo de, em primeiro

lugar, ganhar a sua classe e, depois, aproveitar a fiabilidade do Porsche para espreitar a vitória à geral. Francisco Abreu e Francisco Mora comandam o GT-CER pois venceram na classe em cinco das seis corridas já disputadas e foram segundos classificados à geral em quatro das seis provas cumpridas.

“Finalmente! Esta longa pausa foi difícil de ultrapassar, mas veio no momento

certo, pois permitiu ao Francisco (Mora) recuperar e estar a meu lado a defender a liderança do

campeonato. Desta feita estaremos num circuito que conhecemos, mas a disputar uma corrida de

duas horas. Acredito na fiabilidade do Porsche e por isso estou convicto que temos argumentos para

vencer a nossa categoria e até mesmo lutar pela vitória à geral, o que seria um resultado espetacular.

Porém, temos os pés bem assentes no chão e o objetivo primordial é alargar a nossa vantagem rumo

ao objetivo inicial, o título de Espanha de GT” disse Abreu na antevisão da prova.

Abreu e Mora estão com ampla vantagem no campeonato e na sua classe, quando faltam disputar quatro corridas, duas delas em formato Endurance. Estas provas oferecem mais doze pontos que as provas regulares, sendo certo que no final da temporada serão descontados os dois piores resultados.

As corridas do Campeonato de Espanha de Resistência são transmitidas em streaming no canal de

YouTube da organização (VLineOrg).



Horário

Sábado, 17 de setembro

08.55 – 09.55 – Treinos privados

12.00 – 13.00 – Treino Livre 1

14.15 – 15.15 – Treino Livre 2

Domingo, 18 de setembro

09.15 – 10.00 – Qualificação

11.55 – 13.55 – Corrida (120 minutos + 1 volta)

Campeonato de Espanha de Resistência – Pilotos

1ºs Francisco Abreu – Francisco Mora, 238 pontos;

2ºs Josep Mayola – Marc Carol, 176 pts;

3ºs Pabro Ybarra – Daneiel Ortega, 160 pts;

4º Cor Euser, 158 pts;

5º Francesc Gutierrez, 144 pts;



Calendário Campeonato de Espanha de Resistência

26 – 27 março – Valência

30 abr. – 01 maio – Portimão

08 – 09 julho – Motorland

17 – 18 setembro – Jerez de la Frontera

22 – 23 outubro – Navarra

26 – 27 novembro – Barcelona