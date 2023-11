CER-GT: Fim de semana positivo para a Veloso Motorsport | AutoSport

A Veloso Motorsport esteve presente na jornada do Campeonato de Espanha de GT realizada no passado fim de semana no circuito de Jerez-Angel Nieto, com três Porsche 911 GT3 Cup para a inédita dupla Carlos Vieira e Patrick Cunha, Jean-Roch Piat e para a dupla Jorge e Pedro Silva.

Mostrando que o tempo de paragem não lhe diminuiu o andamento, Carlos Vieira (campeão de Portugal de Velocidade e Ralis) realizou o 4º melhor tempo na primeira sessão cronometrada, enquanto Patrick Cunha fazia um excelente 5º tempo para a grelha de partida da segunda corrida. Um resultado ainda mais impressionante tendo em conta que o atual líder do Campeonato de Portugal de Velocidade GT4 Bronze cumpria a estreia absoluta com o carro da casa de Weissach.

A dupla Jorge e Pedro Silva também estiveram em bom plano: Jorge foi 10º na grelha de partida para a primeira corrida, Pedro estabeleceu o sétimo melhor tempo da segunda sessão cronometrada. Jean-Roch Piat foi 20º na primeira sessão e 17º na segunda.

A primeira corrida não foi ao encontro dos desejos da Veloso Motorsport. Apesar de todo o cuidado e profissionalismo da equipa da Póvoa de Lanhoso, a mecânica tem caprichos que só os deuses das corridas entendem. Jean-Roch Piat e Jorge e Pedro Silva não conseguiram terminar a corrida com problemas técnicos nos seus Porsche 911 GT3 Cup. A dupla portuguesa optou por abandonar para não danificar o motor depois de uma alha nas bobinas. Por outro lado, Carlos Vieira chegou a andar pelos primeiros lugares, Patrick Cunha também, mas o 911 GT3 Cup sofreu um furo lento antes da paragem nas boxes. Por um capricho da sorte, o pneu danificou a instalação do ABS e Patrick CUnha teve de fazer o seu turno sem aquele elemento. Desta forma, a dupla da Veloso Motorsport terminou, apenas, no 12º lugar.

Mantendo-se solarengo, o dia de domingo foi bem mais positivo para a equipa de Luís Veloso. Exceção feita a Jean Roch Piat, penalizado em 25 segundos, caindo para a última posição à geral. Jorge e Pedro Silva reuniram-se com o seu Porsche já em condições perfeitas e levaram-mo até um excelente 9º lugar da geral no final das 27 voltas ao traçado andaluz de Jerez.

Sem dificuldades técnicas e com Patrick Cunha mais habituado ao Porsche 911 GT3 Cup, Carlos Vieira e o piloto bracarense fizeram uma excelente corrida e com seguiram um excelente pódio no final da segunda corrida. Um segundo lugar merecido para esta inédita dupla que concretizou o regresso à competição de Carlos Vieira e a estreia de Patrick Cunha num 911 GT3 Cup.

Contas feitas, todos os objetivos traçados pela Veloso Motorsport para esta jornada do Campeonato de Espanha de GT foram concretizados e sublinhado com mais um pódio para a equipa da Póvoa de Lanhoso.

Luís Veloso, CEO Veloso Motorsport: “Tínhamos objetivos muito claros para esta participação da Veloso Motorsport no CER-GT. Com alguns problemas pelo meio – por muito que se tente acautelar e prever tudo, o desporto automóvel é sempre imprevisível e uma bobinas intermitentes e um furo lento são imprevisíeis – a verdade é que o Jorge e o Pedro Silva tiveram um excelente andamento, tal como o Jean-Roch Piat na classe dos ‘gentleman-driver’. Depois, tivemos o gosto de proporcionar o regresso de Carlos Vieira às corridas e oferecer a estreia do Patrick Cunha num Porsche 911 GT3 Cup. A ideia era ganhar ritmo competitivo e se na primeira corrida as coisas não foram favoráveis, na segunda assistimos a um excelente trabalho de dois dos melhores pilotos portugueses da atualidade e que escolheram ser pilotos da Veloso Motorsport, o que muito nos apraz registar.”