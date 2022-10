CER GT: Dupla portuguesa com título à vista | AutoSport

Este fim de semana pode ser de festa para as cores lusas com Francisco Mora e Francisco Abreu a poderem carimbar o título no CER GT. A dupla lusa chega com 292 pontos, mais 86 pontos que a concorrência mais próxima e Navarra pode ser o palco da festa portuguesa.

Mantendo a superioridade exibida até agora, a dupla de pilotos da Veloso Motorsport, poderá sair de Navarra com o título e por essa razão, a dupla está totalmente focada na luta pela vitória na classe e no melhor resultado à geral, sendo certo que além de adversários com carros de categorias superiores ao Porsche 991 GT3 Cup 4.0 da dupla lusa, ainda terão de enfrentar um handicap nas boxes pouco simpático. Contas feitas, além dos 80 segundos obrigatórios, Francisco Abreu e Francisco Mora vão estar parados nas boxes mais 35 segundos aquando da paragem para troca de pilotos. Ou seja, o Porsche 991 GT3 Cup 4.0 da Veloso Motorsport vai estar imobilizado 115 segundos, quase dois minutos.

Ainda assim, a dupla de pilotos portuguesa procura vencer e encerrar já a questão do título numa altura em que falta a jornada de Navarra e a corrida de Endurance que encerra a competição, em Barcelona.

“Voltamos ao formato Sprint e temos duas boas oportunidades de conquistar já o título espanhol de GT. A nossa vantagem é generosa, construída contra carros de divisões superiores em corridas onde estivemos irrepreensíveis em termos táticos e com um andamento muito forte. Temos dominado a classe e com os consecutivos segundos lugares à geral, o título está muito perto. São precisos dois bons resultados em Navarra e é nisso que eu e o Francisco (Mora) estamos concentrados: vencer e celebrar no final de semana de Navarra o título espanhol de GT” disse Francisco Abreu.

Já Mora mostra-se confiante mas também cauteloso para esta prova, declarando que “se correrem bem as duas corridas este fim de semana, podemos ser campeões. A nossa estratégia vai ser nesse sentido, vamos tentar andar bem, mas sem correr grandes riscos que possam colocar em causa marcar pontos. Esperamos adaptarmo-nos rapidamente de modo a andarmos depressa, pois nas outras pistas, mesmo sem conhecermos, temos feito provas nos lugares cimeiros, e este fim de semana também não será exceção”.

Sabendo que um Porsche 911 GT3 Cup, com especificação de troféu, não vai ser o modelo mais competitivo em pista, ainda assim Mora minimiza esta desvantagem e aponta para uma possível vitória na classificação geral, se a oportunidade se proporcionar, reconhecendo que, “obviamente, se pudermos, vamos tentar sempre ganhar a prova à geral. O campeonato beneficia, de certa maneira, os carros menos potentes, como o nosso Porsche, face ao MARC do Cor Euser e aos carros da categoria GT3, pelo que não é necessário forçar. Ainda assim, se conseguirmos pelo menos uma vitória à geral, ficaríamos contentes com esse resultado, ainda que esse não seja o nosso objetivo principal”.

A qualificação tem lugar no sábado, enquanto as duas corridas de 48 minutos estão marcadas para domingo. Pode acompanhar o live timing em direto no site http://circuitodenavarra.alkamelsystems.com/

Horário Navarra

Sábado, 22 de outubro

10.20 – 11.20 – Treino Livre 1

14.05 – 15.05 – Treino Livre 2

18.00 – 10.45 – Qualificação

Domingo, 23 de outubro

09.15 – 10.03 – Corrida 1 (48 minutos + 1 volta)

14.03 – 14.51 – Corrida 2 (48 minutos + 1 volta)

(Horas locais, mais uma hora que em Portugal)