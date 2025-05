CEGT: Lobo e Vieira com novo pódio, agora em Navarra

Miguel Lobo e Carlos Vieira tiveram um fim de semana de altos e baixos no Campeonato Espanhol de GT, em Navarra. A dupla da Veloso Motorsport conquistou um excelente 2.º lugar na primeira corrida, após uma forte prestação, mesmo com handicap de 20 segundos. No entanto, na segunda corrida, foram forçados a abandonar devido a danos no radiador causados por um toque logo na primeira volta. Apesar do contratempo, demonstraram bom ritmo em condições climatéricas adversas e mantiveram-se entre os mais competitivos do fim de semana.

Miguel Lobo fez o balanço do fim de semana:

“Foi um fim de semana agridoce. Deveríamos ter saído com dois bons resultados, mas infelizmente as corridas também têm estes imprevistos. O segundo lugar na corrida 1 foi ótimo, especialmente com o handicap que tínhamos. Na corrida 2, levei um toque que nos obrigou a desistir. Ainda assim, voltámos a mostrar que somos rápidos e consistentes. Agradeço ao Carlos e à Veloso Motorsport, que têm feito um trabalho incrível. Vamos regressar ainda mais fortes.”

Carlos Vieira também valorizou o trabalho da equipa e a evolução da dupla:

“A primeira corrida mostrou bem o nosso potencial. Com o handicap, sabíamos que seria difícil, mas mesmo assim conseguimos um excelente segundo lugar. A segunda corrida foi frustrante, mas o importante é que temos andamento e uma base sólida. A equipa esteve novamente exemplar e estamos confiantes de que os bons resultados vão continuar a aparecer.”