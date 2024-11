CEGT: Leandro Martins e Dieter Svepes à procura das últimas vitórias do ano

A RACAR Motorsport volta este fim-de-semana ao Campeonato de España de GT, com Leandro Martins e Dieter Svepes a realizarem a derradeira prova da temporada, que terá lugar no Circuit de Barcelona – Catalunya, na condição de virtuais Campeões.

A dupla da equipa portuguesa conquistou quatro vitórias e nove pódios ao longo das dez corridas já disputadas, tendo sido com naturalidade que conquistou o cetro espanhol com um evento por realizar, juntando-se aos assegurados já este ano na classe Cup 2 das GT Winter Series e na Am da GT Cup Europe.

Leandro Martins e Dieter Svepes encaram assim a prova de Barcelona de uma forma diferente, muito embora o objetivo seja o mesmo – vencer. “Vamos para esta prova já sem o peso de termos de pensar nas contas do título, portanto, não vamos ter a pressão a que habitualmente estamos sujeitos. Queremos divertir-nos e tomar partido do fim-de-semana de corridas, mas queremos vencer a última prova da temporada e vamos trabalhar para terminarmos o que foi uma época cheia de triunfos e títulos da melhor forma possível”, afirmou o piloto luso-brasileiro que partilha um Porsche 993 GT3 Cup com o seu colega de equipa austríaco.

O evento de Barcelona terá uma corrida de duração de duas horas, ao invés de duas de uma hora, o que obriga a uma abordagem distinta, mais tática e menos de ataque, algo de que Leandro Martins está consciente. “Esta prova é diferente, uma vez que a sua extensão é o dobro do habitualmente. Isto coloca-nos outros desafios, mas penso que estamos preparados para os enfrentarmos de uma forma competitiva. Vamos ter uma postura mais estratégica, evitar os toques próprios das corridas sprint, para nos colocarmos em posição de conquistarmos o nosso objetivo – terminar a temporada com mais uma vitória”, concluiu o piloto da RACAR Motorsport.

O programa oficial da prova de Barcelona do Campeonato de España de GT tem o seu início na sexta-feira com os treinos-livres. No sábado, realiza-se a qualificação, às 13h20, disputando-se a corrida no domingo, a partir das 8h55, podendo ser seguida em direto através do canal de YouTube oficial da competição.