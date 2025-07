Caterham Motorsport Ibéria: Zandvoort recebeu o espetáculo dos Caterham

O espetacular circuito de Zandvoort recebeu a terceira jornada do Caterham Motorsport Ibéria com excelentes corridas a animar o fim de semana, com as classes 420R e 340R.

340 R

Começando pelos 340R, com uma qualificação e três corridas, Abílio Justo (CRM Motorsport) foi o homem mais rápido na qualificação (1:55.459), ficando à frente de Rúben Ferreira da Costa (Speedy Motorsport) e Rafael Antunes (Fórmula F). Na Corrida 1, foi vez de Bernardo Bello1 (Hirundo Motors) se destacar, numa corrida emocionante, decidida em photo finish, com uma diferença de apenas 0.003 seg para Rúben Costa.

A Corrida 2 também foi pautada pelo equilíbrio, com Rúben Costa a destacar-se mais uma vez, vencendo por curta margem (0.2 seg) Abílio Justo em mais um excelente duelo.

A derradeira corrida dos 340R sorriu a Justo, com Costa a ficar na segunda posição em mais uma corrida decidida ao centésimo de segundo (0.048 seg). O duo Costa e Justo deu espetáculo durante todo o fim de semana.

420 R

Nos 420 R, Tomás Teixeira (Speedy Motorsport) destacou-se na qualificação, fazendo o melhor registo, seguido Gonçalo Nobre da Veiga (Gianfranco Motorsport) e Phil Jenkins (McMillan Motorsport). Tomás Teixeira manteve o ritmo e venceu a corrida 1, num final de cortar a respiração, pois Jenkins ficou a apenas 0.041 seg. do piloto luso, com Nobre da Veiga a ficar no top 3.

Na Corrida 2, foi Diogo Tavares (Speedy Motorsport) a levar a melhro sobre José Rodrigues (Gianfranco Motorsport) também com curtas margens entre os dois primeiros, com Teixeira a fechar o pódio.

Jenkins também conseguiu uma vitória, desta feita na Corrida 3, levando a melhor sobre Nobre da Veiga e Rodrigues que fechou o top 3.

