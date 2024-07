Caterham Motorsport Iberia, Rafael Lobato: “Resultado quase perfeito”

Disputou-se este fim-de-semana a quarta jornada do troféu Caterham Motorsport Iberia, com o plantel de 28 carros a dirigir-se para o Circuito do Estoril.

Rafael Lobato esteve ao volante do Caterham 420R com o número 4, preparado e assistido pela Speedy Motorsport e ambos tinham como objetivo vencer e aproximarem-se ainda mais da liderança da competição.

Na sexta-feira disputou várias sessões de Treinos Privados, a que se seguiu a Qualificação para determinar a grelha de partida para a primeira corrida de sábado. Sem conseguir realizar uma volta perfeita, não conseguiu melhor que o segundo tempo, numa sessão em que o equilíbrio foi notório, com 10 pilotos a ficarem no mesmo segundo.

No sábado, com três corridas programadas, Rafael Lobato teve um desempenho notável. Na Corrida 1, partindo da segunda posição, venceu com uma margem mínima de 0,02s após uma intensa disputa. Na Corrida 2, partindo da quinta linha devido à inversão da grelha, Lobato avançou para o terceiro lugar na primeira volta e terminou em segundo após uma luta acirrada com o líder. Na Corrida 3, também começando da quinta linha, Lobato enfrentou um grupo competitivo e, apesar de reduzir a distância para o líder, terminou em segundo após defender a sua posição até o final.

Rafael Lobato: “No Estoril obtivemos quase o resultado perfeito, com uma vitória e dois segundos lugares! A Speedy deu-me um carro extremamente competitivo e a equipa está de parabéns, pois as vitórias nas outras duas corridas foram para os meus colegas de equipa. Depois dos contratempos de Jarama, a equipa precisava deste resultado para manter em aberto as contas do hexacampeonato. Em setembro vamos até Valência para a última jornada da competição, esperando levar de vencida todas as corridas e assim alcançar o título, mesmo sabendo que não dependemos apenas de nós para o conseguir. Não esperamos facilidades numa pista que é totalmente desconhecida para mim e em luta com adversários muito experientes e competitivos, mas foram estes os desafios que me foram apresentados para esta época e espero poder agradecer da melhor forma toda a confiança depositada em mim pela equipa, patrocinadores e toda a legião de fãs.”

O derradeiro evento da Caterham Motorsport Iberia disputa-se de 25 a 28 de setembro no Circuito Ricardo Tormo, situado nos arredores da cidade espanhola de Valência.