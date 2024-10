Caterham Motorsport Iberia: Rafael Lobato com dois triunfos em Valência

Rafael Lobato dominou a última etapa do troféu Caterham Motorsport Iberia, disputada no Circuito Ricardo Tormo, em Espanha, onde venceu duas corridas. A terceira vitória escapou por uma penalização. Após garantir o segundo lugar na qualificação e vencer a Corrida 1 com 1,4s de vantagem, Lobato consolidou a sua posição no campeonato, assegurando o vice-campeonato.

No domingo, venceu a Corrida 2 partindo da 10ª posição, com uma vantagem de 3,3s. Na Corrida 3, após uma recuperação até à liderança, foi penalizado em 35 segundos por exceder os limites da pista, caindo para 21º lugar, mas garantindo ainda o segundo lugar geral na competição.

Rafael Lobato: “Em Valência finalmente conseguimos mostrar todo o nosso potencial e que o resultado da competição poderia ter sido bem diferente se não tivéssemos tido alguns contratempos mecânicos ao longo da época. As corridas são mesmo assim e ainda mais numa competição como esta, com carros iguais e um enorme pelotão de excelentes pilotos em pista. Deixo os merecidos parabéns aos vencedores e à organização pelo modo como põem em pista esta competição, onde me diverti imenso tanto dentro como fora da pista. Uma palavra de agradecimento também para a Speedy pela forma como sempre me receberam e pelo excelente carro que me puseram à disposição. Gostaria de ter dedicado o pleno de vitórias nesta prova a todos os fãs e patrocinadores que me apoiaram incondicionalmente, mas uma decisão da Direção de Corrida retirou-nos essa hipótese. Vamos agora centrar a nossa atenção na próxima época, sendo certo que o objetivo passa sempre pelas vitórias nas mais importantes competições.”