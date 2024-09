Caterham Motorsport Iberia: Alex Areia festeja o bicampeonato

A Caterham Motorsport Iberia retomou as suas atividades ontem no Circuito Ricardo Tormo, com as primeiras sessões oficiais do programa desportivo. O troféu monomarca, organizado pela CRM Motorsport e o mais antigo da velocidade ibérica, apresentou-se em Valência com um plantel bem-composto, dividido em duas categorias.

420 R

Alex Areia, da Gianfranco Motorsport, dominou a última sessão de qualificação de 2024, garantindo a pole position e 3 pontos cruciais para a revalidação do seu título. Rafael Lobato (Speedy Motorsport) foi segundo, seguido de João Aguiar-Branco (Speedy Motorsport) em terceiro. J.J. Magalhães (ADESS) ficou em quarto, com Phil Jenkins (McMillan Motorsport) em quinto. Na categoria 420R Gentleman, J.J. Oliveira (G2B) conquistou a pole position, superando Pedro Reis Ferreira (ADESS) por 19 milésimos, com Sergei Orekhov (CRM Motorsport) em terceiro. Tomás Teixeira e Daniel Azevedo, ambos da Speedy Motorsport, não completaram voltas de qualificação.

Rafael Lobato foi o vencedor da primeira corrida do fim de semana após assumir a liderança logo na primeira curva. Alex Areia (Gianfranco Motorsport) caiu para quinto no início, mas recuperou para terminar em segundo. Sérgio Saraiva (Gianfranco Motorsport) completou o pódio, após disputas com Phil Jenkins, António Correia e João Aguiar Branco, que terminaram em quarto, quinto e sexto, respectivamente. J.J. Magalhães foi sétimo, seguido por Diogo Costa e vários pilotos da McMillan Motorsport. André Correia, Nélson Gomes e Nuno Afonso não completaram a prova.

Na categoria Gentleman, Gonçalo Nobre da Veiga (Gianfranco Motorsport) foi o destaque, competindo ao nível dos PRO e terminando em terceiro na geral. Pedro Reis Ferreira (ADESS) ficou em segundo, seguido por J.J. Oliveira (G2B). Tomás Teixeira (Speedy Motorsport) fez uma impressionante recuperação para ficar em quarto, à frente de Mico Mineiro (Gianfranco Motorsport). Tiago Loureiro, Sergei Orekhov, J.J. Magalhães Jr., Duarte Lisboa, Daniel Azevedo e Duarte Camelo completaram as posições seguintes, com José Rodrigues e Paulo Costa encerrando a classificação dos Gentleman.

Com este resultado, Alex Areia carimbou o título, conquistando o bicampeonato.

340 R

Nos 340 R, também muita luta e ação em pista. Na última sessão de qualificação de 2024, Daniel Ferreira (CRM Motorsport) conquistou a pole position com uma volta rápida logo no início, superando Bernardo Bello (Hirundo Motors) por 3 décimos de segundo. Miguel Ferreira (CRM Motorsport), líder do campeonato, ficou em terceiro, seguido por Kevin Embourg (CRM Motorsport) e Gonçalo Aguiar de Matos (Speedy Motorsport). Salvador Posser de Andrade (ADESS) foi sexto, com Pedro Ramos, Guilherme Aguiar de Matos, Abílio Justo e Ricardo Filipe completando o top 10. Entre os ingleses dos 310R, James Hall foi o mais rápido, seguido por Fraser Riddington e Marcelo Spada.

Depois da pole, Daniel Ferreira venceu a primeira corrida e mantendo viva a disputa pelo título. Ele superou Bernardo Bello (Hirundo Motors) e Kevin Embourg (CRM Motorsport), que completaram o pódio. Pedro Ramos (CRM Motorsport) terminou em quarto, defendendo-se de Miguel Ferreira (CRM Motorsport), que cometeu um erro na última volta e caiu para quinto. Guilherme Aguiar de Matos foi sexto, seguido por Ricardo Filipe, Hugo Antão, Alfredo Franco e Salvador Posser de Andrade. Gonçalo Aguiar de Matos abandonou após um toque. Entre os ingleses, James Hall venceu, garantindo o título, à frente de Fraser Riddington e Marcelo Spada.