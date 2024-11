Caterham Festival: Filipe Albuquerque e Ricky Taylor confirmados

São dois grandes nomes com presença confirmada no Caterham Festival. Filipe Albuquerque, presença já habitual na última corrida do ano de uma das mais animadas e competitivas séries nacionais, vai trazer consigo Ricky Taylor, com quem faz dupla no IMSA, na Wayne Taylor Racing.

A confirmação foi dada nas redes sociais da competição. A dupla que correu este ano no Acura ARX-06 terminou em sexto lugar, com uma vitória (Detroit) numa época marcada por altos e baixos. Desde que Albuquerque se juntou à WTR que tem cultivado uma relação muito próxima com Ricky Taylor e terá sido essa relação que permitiu esta oportunidade única para os fãs portugueses.

Poderá ver esta dupla em ação em pista nos dias 22 e 23 de novembro, no Circuito do Estoril.