Caterham Festival, Filipe Albuquerque: “A ideia é dar um bom espetáculo” | AutoSport

Filipe Albuquerque está de regresso aos Caterham, no que já começa a ser uma tradição para o piloto luso. O piloto português vai disputar este fim-de-semana de 25 e 26 de novembro, a jornada do Estoril do Caterham Festival na categoria 420R, à semelhança do que já fez o ano passado com o intuito de competir perante o seu público e divertir-se num campeonato que alia competição e boa disposição.



Sem descurar a parte competitiva inerente a qualquer corrida em que participe, Filipe vai entrar em pista com um objetivo muito claro: “Ganhar claro. Nem poderia ser de outra maneira, mas claro sem a pressão adjacente de outras corridas. Gosto muito do espírito que se vive neste campeonato, da forma como todos se comportam em pista e fora dela. São corridas com muitas lutas e muito disputadas. A ideia é dar um bom espetáculo, divertir-me e divertir os meus colegas e o público”, referiu Filipe Albuquerque.



O fim-de-semana de competição começa sexta-feira com os treinos livres e a qualificação. No sábado e domingo terão lugar as corridas.