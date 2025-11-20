Cascais Porsche Sprint Challenge Ibérica: Estoril recebe ronda decisiva

O Autódromo do Estoril recebe, já nos dias 22 e 23 de novembro, a sexta e última ronda da Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025, numa edição que promete ficar para a história. O Cascais Porsche SCI Grand Finale encerra uma época marcada por equilíbrio, emoção e um claro salto qualitativo na competitividade.

Esta ronda reúne o maior plantel de sempre da PSCI, com vinte e seis pilotos provenientes de quatro continentes e doze países diferentes, num conjunto onde se misturam protagonistas habituais da temporada, regressos muito aguardados e estreias internacionais de enorme interesse.

Categoria 2: ‘mata-mata’ entre Manuel Alves e Dylan Pereira

Na Categoria 2, reservada aos Porsche 992 GT3 Cup, o foco estará naturalmente no duelo que tem definido toda a época: Manuel Alves, da LOB Motorsport, chega ao Estoril na liderança absoluta com 250 pontos, seguido de muito perto pelo luso-luxemburguês Dylan Pereira, que soma 244 ao volante do Porsche da AF & V Motorsport que partilha com André Fernandes. A diferença entre ambos é de apenas seis pontos e, com cinquenta pontos ainda por atribuir nas duas Sprint Races e na Endurance, tudo se decidirá no asfalto do Estoril. A LOB Motorsport apresenta também Francisca Queiroz, que será simultaneamente protagonista na luta pelo top 10 absoluto e na defesa quase garantida do título da Ladies Cup.

O pelotão da Categoria 2 é reforçado por várias duplas e pilotos a solo. Filipe Nascimento regressa ao comando do Porsche que partilha com João Macedo e Silva, enquanto Manuel Chinchilla e Alexandre Martins juntam forças numa dupla totalmente portuguesa. A Monteiros Competições apresenta um bloco particularmente interessante, com a estreia do britânico Kevin King, o regresso dos portugueses Luís e Diogo Rocha e a presença da canadiana Brieana Macdonald, que tem vindo a evoluir de forma consistente ao longo da época.

A GT Corse chega com três carros: o Porsche de Asier Gorostiza e Sacha Hebrard Barucq, o de Alejandro Barambio Perea e Borja García – dupla que já venceu provas de Endurance esta época, como Garcia a também ter saboreado o néctar do triunfo numa Sprint e ainda o carro conduzido pelo português Tiago Gonçalves e pelo brasileiro Bruno Zouani, numa estreia muito aguardada na PSCI.

A AF & V Motorsport coloca em pista duas formações de peso: além do já referido carro de Fernandes e Pereira, junta-se a dupla composta por José Barros e Nuno Batista, que tem sido competitiva tanto nas corridas Sprint como nas corridas longas.

A RGB Racing Team aposta novamente no ritmo forte dos seus dois pilotos espanhóis, Daniel Garcia e Jorge Ramirez, ambos com capacidade para se intrometerem consistentemente na luta pelos primeiros lugares. A LMR Motorsport marca presença com o luso-brasileiro Leandro Martins, que regressa à PSCI após participar com sucesso em provas internacionais de vários campeonatos GT e com a estreia do austríaco Dieter Svepes, um piloto Pro-AM que desperta grande curiosidade, sendo potencialmente um dos candidatos a discutir os triunfos. A Escuderia Faraon também se estreia no campeonato, trazendo o britânico Jonathan Eisworth e o chinês Ruiqi Liu. Por fim, a Skualo Competición apresenta o Porsche conduzido pelo neerlandês Henk Van Zoest e pelo português Filipe Carvalho.

Pablo Hernández à beira do título numa Categoria 1

Na Categoria 1, onde competem os Porsche 991 GT3 Cup, o espanhol Pablo Hernández, da Fenix Racing, chega à ronda decisiva como principal candidato ao título, somando 244 pontos.

Tem como principais adversários os pilotos da Monteiros Competições: Nuno Inocêncio, com 190 pontos e Alexandre Fonseca, que reparte o seu carro com Mário Ferreira e soma atualmente 165 pontos.

A Monteiros apresenta um plantel alargado que inclui ainda o experiente Rui Miritta, a espanhola MaríaSánchez Iglesias, que dividirá o Porsche com Laura Camps e o Porsche de Chloe Grant, agora acompanhado pela estreia internacional de Alexia Danielsson, jovem sueca de apenas 16 anos que já brilhou na Porsche Sprint Challenge Scandinavia.

Ao pelotão da Categoria 1 regressam também Luís e Vasco Barros, representando a LOB Motorsport, reforçando a profundidade competitiva da classe nesta ronda final.

Taça de Equipas, Ladies Cup e Classes prometem decisões emocionantes

Na Ladies Cup, Francisca Queiroz chega ao Estoril praticamente campeã, somando 270 pontos após uma época irrepreensível. A disputa pelo segundo lugar promete ser intensa entre María Sánchez Iglesias, com 174 pontos, e a britânica Chloe Grant, que soma 162 após um fim de semana brilhante em Jerez.

A ronda final contará ainda com a presença da canadiana Brieana Mac Donald, que tem vindo a evoluir de forma consistente e assume um papel cada vez mais influente no pelotão feminino, podendo intrometer-se diretamente na luta pelas posições imediatas e, inclusive, influenciar a batalha pelo vice-título. Com a entrada adicional de Laura Camps e da sueca Alexia Danielsson, o Estoril apresenta a grelha feminina mais internacional e competitiva de sempre na PSCI.

Nas Classes, a decisão será igualmente emocionante. Na Pro-AM, Manuel Alves lidera com 175 pontos, seguido de muito perto por Dylan Pereira com 169 e por Alejandro Barambio com 153, mantendo a incerteza até ao último metro. Na AM, André Fernandes comanda com 179 pontos, mas Jorge Ramirez está a apenas dezoito pontos de distância e mantém intactas as suas esperanças. Já na Classe GD, Daniel Garcia lidera confortavelmente com 159 pontos, surgindo como candidato quase confirmado ao título, seguido de Asier Gorostiza e de Rui Miritta.

Na Taça de Equipas, a disputa promete ser igualmente intensa. A LOB Motorsport chega ao Estoril na liderança, com 103 pontos, fruto da consistência competitiva de Manuel Alves. Logo atrás surge a AF & V Motorsport, que soma 95 pontos e apresenta uma formação muito forte para a ronda decisiva, com as duplas André Fernandes / Dylan Pereira e José Barros / Nuno Batista em excelente momento de forma.

A GT Corse ocupa o terceiro lugar com 78 pontos, depois de uma temporada marcada por vitórias em Endurance e prestações individuais de grande nível por parte de Alejandro Barambio e Borja García.