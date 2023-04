Cars & Vibes Cup: Nova época, muitas novidades | AutoSport

O Cars & Vibes Cup, antes Civic Atomic Cup, vai começar a nova época em Portimão. O troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que assinalou o regresso aos grandes palcos nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R na última época volta de “cara lavada”.

Na classe AM, a VentilAQUA, equipa assistida pela AMSport, apresenta-se com Guilherme Oliveira e Diogo Oliveira ao volante do Honda Civic Type-R nº 159, jovens promessas que iniciam em Portimão o seu trajeto competitivo nos automóveis. A dupla irá disputar a vitória na classe com Paulo Lopes Porto e Miguel Porto, que fazem a sua estreia no troféu, colocando em pista o Honda Civic Type-R nº 160, também assistido pela AMSport. Uma classe que irá igualmente contar com duas presenças internacionais na luta pela vitória, pilotos que se juntam pela primeira vez ao plantel da competição. O francês Vincent Labedan, no Honda Civic Type-R nº 153, e o norte-americano Kevin Madsen, no Honda Civic Type-R nº 156, ambos assistidos pela Gianfranco Motorsport.



Uma jornada aguardada com grande expectativa, que irá contar com uma disputada discussão ao cronómetro também na classe PRO, a qual apresenta nas fileiras o atual vencedor em título, Eduardo Leitão, aos comandos do Honda Civic Type-R nº 151 assistido pela Gianfranco Motorsport. O piloto terá como principais rivais, Filipe Ferreira, segundo classificado no troféu na última época, ao volante do Honda Civic Type-R nº 150 da Brivel Sport, e a dupla Raul Delgado/Estevão Oliveira, no Honda Civic Type-R nº 155 da LOB Motorsport.

Horário

Sexta-feira, 28 de abril

13h10 >> Treinos Livres (30M)



Sábado, 29 de abril

08h30 >> Treinos Cronometrados (25M)

18h10 >> Corrida 1 (25M)



Domingo, 30 de abril

12h25 >> Corrida 2 (25M)