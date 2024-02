Cars & Vibes Cup: N ovo ciclo com a G’s Competizione a assumir a organização | AutoSport

A Cars & Vibes Cup, troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que assinalou o regresso aos grandes palcos nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R, passa a estar sob a alçada da G’s Competizione a partir da temporada de 2024.

Um novo capítulo na vida do troféu que em apenas duas épocas se tornou uma referência, sendo palco de eleição para a estreia de novos pilotos e para o regresso de nomes de referência do automobilismo nacional. Duas temporadas pautadas por corridas bastante competitivas, com a imprevisibilidade quanto ao vencedor nas classes PRO e AM a ser palavra de ordem: 36 pilotos presentes, 16 a chegarem ao triunfo em corridas e 4 títulos entregues a 4 equipas diferentes. Um percurso que inclui a passagem da competição pelos grandes traçados nacionais: Autódromo Internacional do Algarve, Circuito do Estoril e Circuito Internacional de Vila Real.

Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “A Cars & Vibes Cup cumpriu aquilo a que se propôs desde início. Um troféu disputado com um modelo que está no imaginário de todos e que se destaca pelo custo/benefício, o Honda Civic Type-R, que se assumiu como a opção para a estreia de novos pilotos e para o regresso de nomes de referência, num misto de saber e irreverência que se traduziu em corridas muito competitivas”, acrescentado: “A Cars & Vibes Cup entra agora numa nova etapa com a G’s Competizione, uma estrutura que dispensa apresentações e que irá potenciar todo o trabalho realizado até aqui. Sabemos que o troféu está sem dúvida nas mãos certas para continuar o seu trajeto de crescimento.”

Um novo capítulo em que Carlos Barbosa, responsável máximo da G’s Competizione, enaltece: “A competição é a génese da G’s Competizione e poder abraçar um troféu com as características da Cars & Vibes Cup deixa-nos muito satisfeitos. Queremos agradecer à Motor Sponsor por toda a confiança e aproveitamos para salientar que temos já um rol de novidades a anunciar em breve para a época de 2024, sempre com o objetivo de atrair o maior número de pilotos e equipas para a competição.”