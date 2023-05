Cars & Vibes Cup, Estoril: três estreias entre os inscritos | AutoSport

A segunda ronda da Cars & Vibes Cup realiza-se já no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de maio, no Autódromo do Estoril, com algumas novidades entre a dezena de pilotos inscritos.

A competição nacional dedicada aos Honda Civic Type-R regressa à pista, desta vez partilhando a grelha de partida com os concorrentes do Campeonato de Portugal de Velocidade SuperLegends, reduzindo o número total de viaturas em pista para metade comparativamente ao que aconteceu na ronda de abertura de temporada no Autódromo Internacional do Algarve.

A competição promovida e organizada pela Motor Sponsor volta a apresentar uma grelha com algumas novidades. Em pista, uma dezena de pilotos vão levar ao limite os Honda Civic Type-R, numa dupla jornada de discussão do triunfo nas classes PRO e AM. Na classe PRO, as atenções estão centradas no que podem fazer Filipe Ferreira (Brivel Sport) e a dupla da LOB Motorsport, Raul Delgado e Estevão Oliveira, que na jornada inaugural da época subiram ao lugar mais alto do pódio ao volante dos Honda Civic Type-R nº 150 e 155, respetivamente. Nesta classe surge ainda o vencedor em título da competição, Eduardo Leitão, que aos comandos do Honda Civic Type-R nº 151, assistido pela Gianfranco Motorsport, é um dos principais candidatos ao triunfo nas duas corridas do fim de semana. Uma ronda que assinala também o regresso de Sérgio Azevedo, piloto que na época transata alcançou o terceiro lugar da classe PRO e que no Estoril se apresenta em dupla com João Pedro Vintém, rosto que é estreia absoluta na competição. A dupla estará em pista com o Honda Civic Type-R nº 152, assistido pela Bastos Sport.

Já na classe AM, no Honda Civic Type-R nº 160, Paulo Lopes Porto e Miguel Porto voltam a ser presença no troféu, após a estreia com um duplo pódio em Portimão. Esta dupla terá como rivais Carlos Oliveira e Paulo Oliveira, pilotos que fazem a estreia absoluta na Cars & Vibes Cup e se apresentam ao volante do Honda Civic Type-R nº 159.

Uma ronda de emoção que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, enaltece: “No Estoril, a Cars & Vibes Cup recebe pela segunda corrida consecutiva novos rostos no plantel, o que demonstra o interesse crescente gerado pela competição no seio de pilotos e equipas e nos faz poder desde já avançar que a Cars & Vibes Cup irá apresentar a melhor grelha de sempre do troféu na jornada de Vila Real.”

Horários

Sábado, 1 de abril

09h30 >> Treinos Livres (30M)

13h10 >> Treinos Cronometrados (20M)

Domingo, 2 de abril

09h15 >> Corrida 1 (25M)

15h45 >> Corrida 2 (25M)