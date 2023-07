Cars & Vibes Cup em Vila Real: Boas corridas e muita competitividade | AutoSport

A Cars & Vibes Cup, troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que assinalou o regresso aos traçados nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R, cumpriu uma boa jornada de ação ao cronómetro disputada no icónico Circuito Internacional de Vila Real.

Perante os milhares de adeptos presentes ao longo dos três dias de competição, os 12 rostos dos plantéis PRO (4) e AM (8) foram protagonistas maiores em pista, apresentando um ritmo que os levou a superiorizarem-se a viaturas mais evoluídas, numa jornada em grelha partilhada com os Super Legends e onde os pilotos viriam a usufruir de uma experiência ao cronómetro alargada, com 30 minutos por sessão.

Uma ronda muito aguardada, num palco de referência do automobilismo mundial, onde a Cars & Vibes Cup apresentou-se em força, ao igualar a sua melhor grelha de sempre, com 8 Honda Civic Type-R presentes, e uma vez mais com novos rostos em estreia, num total de 4 novidades absolutas no plantel e duas nacionalidades presentes (Portugal e França).

Um evento que teve nos treinos cronometrados de sexta-feira o momento inaugural de verdadeira ação em pista. Uma sessão em que Eduardo Leitão, atual vencedor em título da PRO, se viria a superiorizar ao volante do Honda Civic Type-R nº 151 assistido pela Gianfranco Motorsport, depois de uma renhida disputa ao cronómetro com o piloto da Brivel Sport, Filipe Ferreira, que aos comandos do Honda Civic Type-R nº 151 distaria escassos 0.088s, deixando antever que este seria um fim de semana de muita emoção na luta pelo triunfo. Já na AM, a pole position seria assinada por Carlos Barbosa, no Honda Civic Type-R nº 154 partilhado com Carlos Rodrigues e assistido pela Gianfranco Motorsport, dupla que começava da melhor forma um evento que assinalava a sua estreia absoluta no troféu.

Após o contacto inaugural ao cronómetro realizado na sexta-feira, o sábado reservava a todo o pelotão a primeira de duas corridas da jornada, num evento de exigência máxima, numa ronda que assinalava a segunda deslocação do troféu em apenas dois anos de existência ao desafiante Circuito Internacional de Vila Real.

E foi justamente num ambiente revestido de verdadeira festa e paixão pelo automobilismo, que a comitiva da Cars & Vibes Cup viu o semáforo verde dar início à corrida 1. Uma corrida marcada pela forte disputa pelos lugares cimeiros na PRO, com Eduardo Leitão a partir da pole position e a segurar o comando ao volante do Honda Civic Type-R nº 151, seguido dos Honda Civic Type-R nº 150 e 155, de Filipe Ferreira e Raul Delgado, respetivamente. Uma prova em que Raul Delgado, que defendia as cores da LOB Motorsport em dupla com Estevão Oliveira, acabaria por conseguir ascender à liderança e distanciar-se na frente, beneficiando de um intenso duelo pelo segundo posto, que seria protagonizado por Filipe Ferreira e Eduardo Leitão.

No entanto, Raul Delgado acabaria por ceder a liderança de forma inglória, na sequência de problemas mecânicos que obrigariam o piloto do Honda Civic Type-R nº 155 a ir às boxes. Um contexto que faria Filipe Ferreira ascender ao primeiro posto da PRO e da comitiva da Cars & Vibes Cup, posição que seguraria até final, assinando desta feita o terceiro triunfo da época, com Eduardo Leitão a ser segundo, seguido de Raul Delgado, a fechar o pódio na PRO.

Na AM, a história escrever-se-ia a novidade, num plantel marcado por 4 novos rostos na competição. Uma corrida em que Carlos Rodrigues, no Honda Civic Type-R nº 154, lograria segurar o comando de início ao fim, assinando da melhor forma a sua estreia no troféu, ao vencer em Vila Real. Uma classe marcada pela grande disputa pelo lugar intermédio do pódio, que opôs o Honda Civic Type-R nº 160 de Miguel Porto, partilhado com Paulo Lopes Porto e assistido pela AMSport, ao Honda Civic Type-R nº 157 assistido pela J. Santos Competição, do também estreante Joel Reis, com os pilotos a seguiram colados, num evento que terminariam por esta ordem. A disputar também pela primeira vez a Cars & Vibes Cup, César Tavares, no Honda Civic Type-R nº 159 partilhado com Guilherme Oliveira e também assistido pela AMSport, seria quarto classificado, com Vincent Labedan, assistido pela Gianfranco Motorsport, a classificar-se no quinto posto, apesar de problemas de motor no seu Honda Civic Type-R nº 153.

Uma corrida que Filipe Ferreira, vencedor da PRO, resumia: “O arranque, como se esperava, foi atribulado, e, inclusivamente, eu e o Raul acabámos por ter algum contacto, mas sem excesso de nenhuma das partes. No meu caso, acabaria por cair para terceiro, mas viria a conseguir passar o Eduardo, o que, com a entrada do Raul nas boxes, me permitiu segurar a vitória.”

Já Carlos Rodrigues, que assinou o triunfo na AM, afirmou: “Foi uma corrida em que acabei por rodar isolado na frente, sempre com muita margem para progredir. O meu objetivo era mesmo fazer uma participação esporádica no troféu, juntamente com o meu companheiro de equipa, o Carlos Barbosa, e entregar-lhe o carro irrepreensível para ele poder lutar por um bom resultado. Foi o que aconteceu, por isso estou satisfeito.”

Depois de intensas lutas ao cronómetro no sábado, este domingo abria portas ao derradeiro duelo do fim de semana da comitiva da Cars & Vibes Cup, com a corrida 2. Um evento no qual Filipe Ferreira partiria da pole position no Honda Civic Type-R nº 150, realizando uma corrida sempre na frente sob forte pressão do Honda Civic Type-R nº 151 de Eduardo Leitão, com os pilotos a imprimirem um grande andamento, acompanhados de perto por Estevão Oliveira, no Honda Civic Type-R nº 155. Uma intensa corrida ao cronómetro, em que Filipe Ferreira assinaria novo triunfo, sendo o segundo carro de uma grelha partilhada com os Super Legends, onde pautam viaturas mais evoluídas, a cruzar a bandeira de xadrez, numa demonstração clara do andamento apresentado em pista pelos protagonistas da Cars & Vibes Cup. Logo atrás, o segundo posto ficou nas mãos de Eduardo Leitão, que repetiu assim o resultado da corrida 1, com Estevão Oliveira a fechar o pódio na PRO.

Igualmente na AM a discussão do triunfo foi ponto central de uma corrida em que os holofotes incidiram sobre dois dos estreantes na competição. Carlos Barbosa, que partiu do primeiro posto ao volante do Honda Civic Type-R nº 154, lideraria a contenda até à entrada do safety car em pista. No entanto, no recomeço, Joel Reis, no Honda Civic Type-R nº 157, seria protagonista de uma manobra arrojada que lhe permitiria ascender ao topo da classificação na AM, rubricando o primeiro triunfo da carreira no troféu, seguido de Carlos Barbosa, que assinaria a estreia na competição com um pódio, ao ser segundo. Uma corrida em que Vincent Labedan, apesar de a braços com problemas de motor no Honda Civic Type-R nº 153, acabaria por terminar no top 3 da AM. Na quarta posição ficaria o Honda Civic Type-R nº 160 de Paulo Lopes Porto, com Guilherme Oliveira a fechar o lote dos cinco mais rápidos aos comandos do Honda Civic Type-R nº 159.

Um fim de semana saldado por um duplo triunfo, que Filipe Ferreira resumiu: “Foi perfeito. Conseguimos duas vitórias nas duas corridas, algo que não estávamos à espera, e na corrida 2 fui sempre muito pressionado pelo Eduardo. A entrada do safety car acabaria por reduzir bastante o tempo de pista, mas felizmente segurei a vitória.”

Numa estreia com chave de ouro, ao vencer a corrida 2 na AM, Joel Reis afirmou: “Este fim de semana foi uma aventura. Um carro para mim novo, num circuito muito exigente, a que se juntaram alguns contratempos mecânicos que felizmente conseguimos contornar. No final, vencer é o melhor agradecimento que posso dar à equipa, num evento muito divertido de realizar.”

O Circuito Internacional de Vila Real recebeu assim a terceira jornada da época da Cars & Vibes Cup, um evento em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, sublinha: “Foi um fim de semana fantástico em termos desportivos, dentro e fora de pista. O plantel da Cars & Vibes Cup, caracterizado pelo fantástico ambiente entre pilotos e equipas, mostrou uma vez mais o equilíbrio e competitividade em pista, com total incógnita quanto aos vencedores em ambas as classes, PRO e AM. Uma jornada em que o troféu apresentou um plantel com novos rostos e onde tivemos várias estreias a vencer, perante uma moldura humana fabulosa, com milhares de pessoas durante os três dias de competição a mostrarem a paixão pelo automobilismo, num palco de referência internacional. Por outro lado, a Cars & Vibes Cup voltou a demonstrar ser uma referência na relação custo/rapidez/fiabilidade, com alguns pilotos a destacarem-se, ao rodarem e terminarem nos lugares cimeiros numa grelha conjunta com os Super Legends, o que nos deixa muito satisfeitos”, acrescentando: “A Cars & Vibes Cup estará agora de volta em setembro, dias 16 e 17, no Circuito do Estoril, uma prova onde o objetivo é apresentamos uma vez mais um plantel de luxo. Obrigado a todos e vemo-nos lá!”