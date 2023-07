Cars & Vibes Cup com plantel de luxo em Vila Real | AutoSport

A comitiva da Cars & Vibes Cup, troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor que assinalou o regresso aos traçados nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R, ruma ao icónico Circuito Internacional de Vila Real já no próximo fim de semana, dias 14 a 16 de julho, para a terceira prova da época.

Um evento muito aguardado, num circuito de referência do automobilismo mundial, em que a competição volta a ser palco de eleição de pilotos e equipas, com o troféu a receber um fabuloso plantel com um total de 12 rostos ao cronómetro, entre os quais 4 estreantes, que se juntam aos nomes de referência da competição, numa jornada com cunho internacional, com duas nacionalidades presentes (Portugal e França).

Uma prova em que a Cars & Vibes Cup apresenta um novo figurino, proporcionando tempo de pista alargado a todos os participantes, que passam a usufruir de 30 minutos ao cronómetro nos treinos, livres e cronometrados, bem como nas duas corridas do fim de semana, mantendo-se ainda a grelha partilhada unicamente com os Super Legends, o que beneficia uma vez mais a experiência ao cronómetro.

Ingredientes que permitem antever um verdadeiro fim de semana de emoções fortes, numa ronda em que a competição iguala a sua melhor grelha de sempre, com 8 Honda Civic Type-R na discussão do triunfo nas classes PRO (3) e AM (5).

A PRO apresenta um plantel desenhado sob o barómetro da experiência, com destaque para a presença do atual líder da classe, Filipe Ferreira, da Brivel Sport, que ao volante do Honda Civic Type-R nº 150 já rubricou duas vitórias esta época. Com igual número de triunfos, a dupla da LOB Motorsport, Raul Delgado e Estevão Oliveira, volta também a ser candidata ao lugar mais alto do pódio com o Honda Civic Type-R nº 155. Uma jornada de grande equilíbrio que irá ainda contar com o atual vencedor em título, Eduardo Leitão, na discussão do primeiro lugar com o Honda Civic Type-R nº 151 assistido pela Gianfranco Motorsport.

Um fim de semana que reserva muita ação em pista também na classe AM, que junta um expressivo lote de novidades a pilotos ‘habitué’ no troféu. É o caso da equipa formada por Carlos Barbosa e Carlos Rodrigues, que faz a estreia na competição com o Honda Civic Type-R nº 154 assistido pela Gianfranco Motorsport. Também a militar pela primeira vez no troféu, Joel Reis, no Honda Civic Type-R nº 157 assistido pela J. Santos Competição, será um dos nomes a discutir os lugares cimeiros, juntamente com César Tavares, rosto que alinha pela primeira vez na Cars & Vibes Cup, em dupla com Guilherme Oliveira no Honda Civic Type-R nº 159 da VentilAQUA, que conta com assistência da AMSport.

Uma fantástica jornada de pura emoção e imprevisibilidade na AM, que conta também com a presença dos líderes Paulo Lopes Porto e Miguel Porto, ao volante do Honda Civic Type-R nº 160 da VentilAQUA, assistido pela AMSport. Uma comitiva em que surge ainda Vincent Labedan, piloto que ocupa a segunda posição na classe e que estará em Vila Real na luta pelo lugar mais alto do pódio com o Honda Civic Type-R nº 153 assistido pela Gianfranco Motorsport.

Um fabuloso fim de semana em que Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas, destaca: “A Cars & Vibes Cup iguala nesta jornada a sua melhor grelha de sempre: um total de 12 pilotos; 4 novidades absolutas e 8 Honda Civic Type-R. Só este ano já alinharam 16 rostos na competição e um total de 3 nacionalidades (Portugal, França, EUA). Números que nos enchem de orgulho num troféu que atrai cada vez mais pilotos e equipas. Ao mesmo tempo, a competição corresponde plenamente em pista, com corridas emotivas e imprevisibilidade quanto aos vencedores a serem denominadores comuns a cada jornada”, acrescentando: “Estar novamente em Vila Real, um circuito histórico do automobilismo, representa sempre uma motivação extra para os participantes, e estamos seguros de que este será mais um grande fim de semana ao cronómetro na Cars & Vibes Cup.”

Horários

Sexta-feira, 14 de julho

13h45 >> Treinos Livres (30M)

18h05 >> Treinos Cronometrados (30M)

Sábado, 15 de julho

17h10 >> Corrida 1 (30M)

Domingo, 16 de julho

14h50 >> Corrida 2 (30M)