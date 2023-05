Cars & Vibes Cup arranca em Portimão com lutas intensas | AutoSport

Foram 4 vencedores e 8 pilotos diferentes no pódio num fim de semana de intensa luta ao cronómetro no arranque da temporada da Cars & Vibes Cup no Autódromo Internacional do Algarve.

Entre o pelotão das classes PRO e AM, 10 pilotos estiveram na luta pela vitória, com seis estreias absolutas no troféu, com concorrentes de Portugal, França e EUA.

Nos treinos cronometrados, Raul Delgado, aos comandos do Honda Civic Type-R nº 155 da LOB Motorsport em dupla com Estevão Oliveira, superiorizou-se a toda a concorrência, estabelecendo a melhor marca da classe PRO e da comitiva da Cars & Vibes Cup. Um desempenho igualado pelo estreante Kevin Madsen, a competir pela primeira vez em Portugal, que rubricou o melhor tempo na AM com o Honda Civic Type-R nº 156 assistido pela J. Santos Competição.

Dentro da competição também houve tempo para a camaradagem e espírito de entreajuda. Após problemas registados no Honda Civic Type-R n° 153 de Vincent Labedan, as estruturas Gianfranco Motorsport e J. Santos Competição uniram esforços e trabalharam conjuntamente, substituindo o motor do modelo nipónico. Um gesto bonito que deve ser recordado.

Raul Delgado deu continuidade ao ritmo imposto nos treinos cronometrados e na corrida inaugural da época, cruzou a linha de meta na primeira posição, o seu primeiro triunfo nesta competição. Filipe Ferreira, da Brivel Sport, assinou o segundo posto no Honda Civic Type-R nº 150, seguido de Eduardo Leitão, atual vencedor em título da PRO, que fechou o pódio com o Honda Civic Type-R nº 151 assistido pela Gianfranco Motorsport.

Já na AM, classe em que todo o plantel se estreava no troféu, fez-se história. Uma corrida em que a vitória ficou nas mãos de Kevin Madsen, o primeiro piloto internacional a inscrever o nome no livro de vencedores da Cars & Vibes Cup. Vincent Labedan, assistido pela Gianfranco Motorsport, levou o Honda Civic Type-R n° 153 ao segundo posto, numa corrida em que a luta pelo terceiro posto centrou atenções, numa acesa disputa entre os pilotos da VentilAQUA – que são assistidos pela AMSport -, com Miguel Porto ao volante do Honda Civic Type-R n° 160, a levar a melhor, sendo terceiro e garantindo para a equipa o primeiro pódio no troféu, seguido do Honda Civic Type-R n° 159 de Guilherme Oliveira.

Na segunda corrida do fim de semana, a vitória viria a sorrir a Filipe Ferreira que, após o segundo lugar no troféu em 2022, deu início da melhor forma à sua segunda época na competição, estreando-se a vencer. No segundo posto ficou o atual vencedor em título na PRO, Eduardo Leitão, com Estevão Oliveira, que assumiu o volante do Honda Civic Type-R nº 155, a terminar na terceira posição.

Na classe AM Vincent Labedan triunfou, um resultado espetacular depois do trabalho das estruturas Gianfranco Motorsport e J. Santos Competição na troca de motor do seu carro. Na segunda posição ficou o Honda Civic Type-R nº 160, desta vez pilotado por Paulo Lopes Porto, seguido de Diogo Oliveira, que ao volante do Honda Civic Type-R nº 159 foi terceiro.

Para a organização da Motor Sponsor este foi o melhor arranque de época de sempre da história da competição. “Foi um fim de semana fabuloso. Tivemos 4 pilotos diferentes a vencer, 8 em 10 subiram ao pódio, o que demonstra bem a competitividade e o verdadeiro equilíbrio do troféu. Uma prova em que a competição recebeu também 6 estreias absolutas. São números em pista que nos deixam muito felizes, a que se junta um fabuloso ambiente e camaradagem entre todas as estruturas, como foi exemplo duas equipas unirem esforços para trocarem o motor de um dos Honda Civic Type-R em prova. É este o espírito do troféu. A Cars & Vibes Cup está de regresso já no próximo mês de maio, dias 27 e 28, no Circuito do Estoril, e o nosso objetivo é claro, apresentar a melhor grelha de sempre da competição. É com esse intuito que vamos trabalhar e muito obrigado a todos os que fizeram da jornada de Portimão um grande fim de semana de corridas”, explicou Ricardo Leitão, gestor operacional da Motor Sponsor e responsável pela relação com Pilotos e Equipas.

KEVIN MADSEN PAULO LOPES PORTO/MIGUEL PORTO em luta com GUILHERME OLIVEIRA VINCENT LAMBEDAN EDUARDO LEITÃO e VINCENT LAMBEDAN