Cars & Vibes Cup: 6 vencedores diferentes em apenas duas jornadas | AutoSport

O Circuito do Estoril recebeu a segunda jornada do Cars & Vibes Cup, troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor, que assinalou o regresso aos traçados nacionais dos emblemáticos Honda Civic Type-R.



No total, 12 pilotos estiveram em pista numa edição em que Cars & Vibes Cup partilhou a grelha apenas com os Super Legends, com os pilotos a beneficiarem de uma experiência ao cronómetro melhorada, uma vez que o número total de viaturas em pista reduziu para metade.



A jornada teve início na manhã de sábado, com os treinos cronometrados a serem o primeiro barómetro competitivo, num evento em que a meteorologia esteve a favor do espetáculo. Uma sessão muito disputada onde o melhor tempo da classe AM, e de todo o pelotão, foi assinado por Sérgio Azevedo no Honda Civic Type-R nº 152 assistido pela Bastos Sport. O piloto assinalava assim da melhor forma o regresso ao troféu, num evento em que surgiu em dupla com uma novidade absoluta na Cars & Vibes Cup, João Pedro Vintém. Uma sessão muito disputada, com o melhor tempo da PRO a ficar apenas a 0.156s, marca rubricada pelo atual vencedor em título da classe, Eduardo Leitão, com o Honda Civic Type-R nº 151 assistido pela Gianfranco Motorsport.



Já para domingo estava reservado o momento mais aguardado da jornada, com pilotos e equipas a terem pela frente as duas corridas do fim de semana. Na Corrida 1, tivemos Raul Delgado e Filipe Ferreira, nos Honda Civic Type-R nº 155 e 150, respetivamente, a seguiram colados de princípio ao fim na discussão da vitória, alternando posições e imprimindo um fabuloso ritmo. Uma frenética luta pelo primeiro lugar da PRO que culminou com o triunfo do piloto da LOB Motorsport, Raul Delgado, nesta que foi a segunda vitória da época, com Filipe Ferreira, da Brivel Sport, no lugar intermédio do pódio, numa corrida que terminou com bandeira vermelha e que foi decidida ao photo-finish na última passagem dos pilotos na reta da meta.



Já na AM, Sérgio Azevedo deu continuidade ao ritmo imposto nos treinos cronometrados e rubricaria a vitória na classe. Um triunfo conseguido no limite, uma vez que o piloto cruzou a linha de meta no momento em que a corrida foi interrompida e ao chegar à curva um acabaria por ter uma saída de pista, na sequência de uma falha de travões no Honda Civic Type-R nº 152, com os danos provocados a impedirem a participação na corrida 2 do fim de semana.



O lugar intermédio do pódio foi alcançado pelo piloto da VentilAQUA Miguel Porto, aos comandos do Honda Civic Type-R nº 160 assistido pela AMSport, com Tiago Amorim a estrear-se da melhor forma na Cars & Vibes Cup, ao terminar a corrida 1 na terceira posição com o Honda Civic Type-R nº 160 assistido pela Gianfranco Motorsport. Já Carlos Correia, a realizar a estreia no troféu ao volante do Honda Civic Type-R nº 159 da VentilAQUA, também com assistência da AMSport, acabaria por ter um desfecho de prova inglório, ao terminar a corrida prematuramente na sequência de uma saída de pista.



Na corrida 2 do fim de semana, Filipe Ferreira chegou ao comando da classe PRO ainda no decorrer da primeira volta, ao superar o Honda Civic Type-R nº 155 de Estevão Oliveira. Uma corrida em que uma situação de safety car voltou a juntar o pelotão, com o piloto da Brivel Sport a segurar o primeiro posto aos comandos do Honda Civic Type-R nº 150 , acabando por carimbar o segundo triunfo da temporada.



Na AM, o piloto da VentilAQUA Paulo Lopes Porto imprimiu uma toada ao volante do Honda Civic Type-R nº 160 que lhe permitiu estrear-se a vencer logo na sua segunda prova na Cars & Vibes Cup. Uma corrida em que a VentilAQUA esteve em plano de destaque, ao ocupar as duas posições cimeiras, com Paulo Oliveira a levar o Honda Civic Type-R nº 159 ao lugar intermédio do pódio. Já Eduardo Rodrigues seria forçado a abandonar devido a problemas de embraiagem no Honda Civic Type-R nº 154.