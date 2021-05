Carreras Los 80’s: Estreia em Portugal com 22 inscritos

A nova competição Espanhola para carros de Turismo e GT, das décadas de 80 e inícios de 90 terá 22 equipas na sua primeira deslocação a Portugal entre os quais alguns dos mais míticos automóveis dos anos 80’s . Com o formato habitual de semi-endurance com 2 provas de 40 Minutos, permitindo equipas de 1 ou 2 Pilotos.

A Categoria para GR2 até 1981 terá 5 inscritos: o bem preparado VW Golf GTI MK1 de Paulo Duarte, a emblemática dupla Ford Capri/Jorge Correa, o rapido BMW 323i de Jorge Cruz, o mítico Ford Escort MK2 Ex-Rodam de Manuel Ferrão e ainda a dupla de amigos José Filipe Nogueira/Fernando Campos Ferreira ao volante do Ford Escort MK1 RS2000.

Na categoria até 1400cc que aceita carros homologados até 1994, inclui dois Fiat Punto entregues a Rui Silva/Marco M. Pinto e uma segunda unidade para Tiago Lindo.



Já na categoria até 2000cc Grupo A ficou reduzida ao Espanhol Antonio Maimo em VW Golf MK3 após a popular Volvo 850 Estate da Monteiros competições não estar pronta após os problemas da sua última prova.

A categoria de Automoveis Grupo A acima de 2000cc, limitada a homologações até 1990 está muito bem composta. Nesta podemos encontrar o intemporal Mercedes 2.3 16V de Tomas Moreno/Oscar Bartol, dois BMW 635 nas mãos Rui Garcia e de Pedro Oliveira/Diamantino Ferreira. Também inscrito está o bonito BMW E30 2.5i conduzido pela dupla Edgar Moniz/Antonio Carvalho.

A categoria GT COPA é a mais participada, admitindo GT com especificações Gr2 (até 1981) ou com especificações de Trofeu. Nesta podemos encontrar o Datsun 240Z de Paco Moreno, o Porsche 924 de Pedro Possas/Pedro Silva, Pedro Bastos Rezende com um De Tomaso Pantera, um Porsche 968 entregues a Lucas Gonzalez e ainda dois BMWs E36 tripulados por Teo Perez e Paulo Vieira.

Por ultimo, a categoria INV, para carros não de acordo com o regulamento, também tem vários inscritos. O imaculado BMW 328i E36 de Luis Palhão e o rapidíssimo BMW 635 CSI de João e Paulo Sousa e o Volvo 850 para os irmãos Miguel e Eduardo Monteiro.

A qualificação para as duas corridas começa às 14h55 de dia 08 de Maio, sábado. No Domingo, a primeira prova será às 09H10 enquanto que a segunda corrida está marcada para as 14h55 de dia 09 de Maio.