Carreras Los 80: Qualificações renhidas em Portimão

As Carreras Los 80 chegaram a Portugal. As duas dezenas responderam à chamada e vieram até Portimão. Com variadas categorias esta competição trouxe até solo lusitano aqueles bólides que nos anos 80 e 90 fizeram maravilhas aos aficionados do desporto automóvel.



No sábado tivemos as qualificações que decidiram as grelhas para as corridas de hoje. Nos T1400 em Fiat Punto, a dupla Rui Silva e Marco M. Pinto superiorizaram-se ao seu direto adversário Tiago Lindo, em carro igual, conquistando assim a liderança da categoria. No entanto já no fim da sessão um problema mecânico ditou a sorte da dupla, dando assim por terminado o seu fim de semana.



Na categoria GR2, o BMW 323i de Jorge Cruz foi o mais veloz seguido da dupla José Filipe Nogueira – Campos Ferreira em Ford Escort MKI. No terceiro posto surge Paulo Duarte em VW Golf MKI.



Na categoria GTCOPA, mais rápido nesta sessão de qualificação foi Paulo Vieira num BMW M3 E36 que foi seguido de perto por Piero dal Maso no seu sempre incrível Porsche 964RS. Estes dois terminaram a sessão de qualificação separados apenas por 14 centésimas e partirão para as duas corridas na linha da frente do pelotão. Vindo de terras espanholas e assistido pela Eficar Team, Teodósio Pérez colocou o seu BMW M3 E36 na terceira posição da Categoria.



Numa Categoria dedicada aos TMAX a disputa da volta mais rápida foi a dupla familiar pai e filho e os irmãos Garcial a discutirem volta após volta quem partiria mais à frente. No fim foram os Sousa em BMW 635 CSI a levarem a melhor sobre os seus adversário. Quem também não quis ficar de fora desta luta foi a dupla espanhola, Tomas Moreno e Oscar Bartol que procuraram levar ao limite o seu espetacular Mercedes 190.



Na categoria INV, foram os irmãos Monteiro a levarem a melhor sobre Luís Palhão. A dupla assistida pela Monteiros Competição levou o seu Volvo 850 a assinar o melhor tempo da categoria deixando o BMW 328i E36 no segundo posto.



No domingo este plantel de luxo terá que enfrentar dois desafios de 40 minutos. Para além do desafio acrescido que é o traçado do AIA ainda é esperada chuva. As Carreras Los 80 inaugurará o dia com a primeira corrida a ter partida às 09H00 e a corrida 2 a ter inicio às 14h55.