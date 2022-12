Carrera Los 80’s terá duas provas em Portugal | AutoSport

A competição ibérica Carrera Los 80’s vai crescer em 2023 com um novo foco e calendário alargado, regressando a Jerez de la Frontera e com duas provas a realizar-se em Portugal. Organizada pela Race Ready, a Carrera Los 80’s vai manter em 2023 os mesmos moldes dos anos anteriores, mas o seu calendário irá “crescer”, com duas provas em Portugal e outras duas em Espanha.

Com o mesmo espírito dos “3 C” – No Cheating, No Crashing, No Complaining – e com um formato em todo semelhante àquele implementado com sucesso no Iberian Historic Endurance, estas corridas oferecem uma competição onde, acima de tudo, os pilotos possam desfrutar da condução destes carros de corrida numa atmosfera aprazível. O formato de semi-endurance mantém-se inalterado, com duas corridas de 40 minutos, com uma paragem compulsória nas boxes, permitindo equipas de um ou dois pilotos.

Viaturas de Turismo e GT de diferentes gerações formam uma grelha de partida que capta um pouco do imaginário das corridas de outros tempos, remetendo-nos para a década de oitenta e início dos noventa, quando as corridas de Turismo cativavam marcas e adeptos, os troféus monomarca ganhavam popularidade e as corridas de GT davam os primeiros passos rumo ao seu renascimento.

A temporada arranca no fim de semana do Algarve Welcome Spring, a 6 e 7 de Maio, num evento promovido pela Race Ready e num dos palcos preferidos dos pilotos e das equipas, a “montanha russa” do Autódromo Internacional do Algarve.

Depois do evento de abertura em Portugal, a competição ruma a Espanha, para duas provas. O Circuito del Jarama, que detém o recorde de participantes com mais de 20 equipas inscritas em 2022, volta a ser uma paragem obrigatória no roteiro desta competição, ou não fosse esta pista dos arredores de Madrid um dos históricos palcos do automobilismo na Península Ibérica e, para muitos, a jornada mais esperada da temporada.

Após um ano de ausência, o pelotão da Carrera Los 80’s regressa ao Circuito de Jerez-Ángel Nieto para enfrentar um traçado que alberga curvas de baixa, média e alta velocidade, numa altura do ano convidativa à prática do desporto automóvel.

A época chegará ao fim no Autódromo do Estoril, o primeiro circuito permanente construído em Portugal continental e uma casa muito acarinhada por todos, com duas corridas dentro do programa do fim de semana dos 250km do Estoril.

Para Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, “há um enorme potencial nas Carrera Los 80’s e queremos emular o espírito do Historic Endurance nestas corridas. Em 2023 vamos redobrar o nosso foco nesta competição que é disputada com carros que têm um significado muito especial para os seus donos e que dão um enorme prazer de conduzir. Ao mesmo tempo, são de uma era onde se produziram alguns dos carros mais marcantes das corridas de Turismo e são muito aplaudidos pelo público e espectadores.”

Calendário de 2023:

17/18 Março – Estoril Exclusive Test – Autódromo do Estoril 🇵🇹

06/07 Maio – Algarve Welcome Spring – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

10/11 Junho – Supercars en Jarama – Circuito del Jarama 🇪🇸

21/22 Outubro – Jerez Historic Festival – Circuito de Jerez-Ángel Nieto 🇪🇸

25/26 Novembro – 250km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹