Carrera Los 80’s regressa à pista no Autódromo do Estoril | AutoSport

A Carrera Los 80’s regressa às pistas no próximo fim de semana no Autódromo do Estoril, o palco escolhido para a terceira e última prova da temporada de 2022 da competição ibérica.

Uma dezena e meia de carros de Turismo e GT de diferentes gerações vão formar a grelha de partida para a corrida que se realiza no sábado.

Entre os carros de Turismo de menor cilindrada estarão à partida no Autódromo do Estoril o Datsun 1200 de João Neves e o VW Golf GTI MK1, nas especificações de Grupo 2, de Paulo Duarte. Igualmente inscritos, estão quatro Ford Escort, três RS2000 em especificação Group 1 Portugal, para as duplas Rui Ribeiro/Paulo Alves, António Maia/José Serra e Luís Liberal/Francisco Freiras e um RS1800 – o exemplar ex-Rodam e ex-José Miguel Leite Faria, um carro que há precisamente quarenta anos terminou no pódio no Rally de Portugal – que será tripulado pelo seu proprietário Manuel Ferrão e por Tiago Marques.

César Freitas estreia-se ao volante de um BMW 323, enquanto a dupla, pai e filho Paulo Sousa/João Paulo Sousa regressam com um bonito 635 CSI. O contingente português da BMW conta ainda com o modelo 323i E21 de Francisco Pinto e Francisco Xavier e o BMW M3 E36 de Paulo Vieira. O piloto sevilhano Teo Palomo está inscrito na categoria GT Copa, com o BMW 325i E36 e a equipa Clasicos Madrid, composta por Luis Delso e Carlos de Miguel, trará a Portugal o seu sempre espectacular BMW 635 CSI, um modelo que teve uma década de vida activa no automobilismo de 1980 a 1989.

Para os fãs dos automóveis japoneses, não irá faltar um Honda Civic, com o regresso de Juan Alonso e Juan Antonio Zorrilla.

A presença espanhola nesta corrida completa-se com o Porsche 968 CS, um carro que teve direito a um troféu monomarca nos inícios dos anos 1990s, e que será conduzido pela dupla espanhola Juan Carlos Zorrilla/Tomas Morena.

Destaque ainda para a estreia na Carrera Los 80s do Volvo 850, dos irmãos Miguel e Eduardo Monteiro.

O programa da Carrera Los 80’s do fim de semana é composto por uma sessão de qualificação de 40 minutos, agendada para as 13h45 de sexta-feira, 18 de novembro, e uma única corrida, com 50 minutos de duração e paragem obrigatória nas boxes, marcada para 11h00 de sábado, 19 de Novembro.

LISTA DE INSCRITOS: