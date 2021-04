Carrera Los 80’s: Para já, 16 equipas confirmadas para Portimão

A nova competição Espanhola para carros de Turismo e GT, das décadas de 80 e inícios de 90, conta já com alguns dos mais míticos automóveis dos anos 80’s, quando estamos ainda a mais de 15 dias da prova. Com o formato habitual de semi endurance com 2 provas de 40 Minutos, permitindo equipas de 1 ou 2 Pilotos.

A competição está dividida em categorias em função dos anos e cilindrada. Na Categoria para GR2 até 1981 conta já com 3 inscritos: o bem preparado VW Golf GTI MK1 de Paulo Duarte, o conhecido BMW 323i de Jorge Cruz e o mítico Ford Escort MK2 Ex-Rodam de Manuel Ferrão.

Na categoria até 1400cc que aceita carros homologados até 1994, de momento só existe um Fiat Punto entregue a Rui Silva, piloto já bem experiente neste tipo de carros.

Já na categoria até 2000cc Grupo A podemos encontrar outros dois carros muito interessantes, o Espanhol Antonio Maimo em VW Golf MK3 e a conhecida Volvo 850 Estate da Monteiros competição.

A categoria de carros Grupo A acima de 2000cc, limitada a homologações até 1990. Nesta podemos encontrar o intemporal Mercedes 2.3 16V de Tomas Moreno e dois BMW 635 nas mãos de Carlos de Miguel e Rui Garcia respetivamente.

A categoria GT COPA é neste momento a mais participada, admitindo GT com especificações Gr2 (até 1981) ou com especificações de Trofeu. Nesta podemos encontrar o Datsun 240Z de Paco Moreno, Pedro Bastos Rezende com um De Tomaso Pantera, dois Porsche 968 entregues a Lucas Gonzalez e Antonio Castro e ainda dois BMWs E36 tripulados por Teo Perez e Luis Palhão.

Com 15 dias até ao final das inscrições, Diogo Ferrão confessava que:“Era um risco começar esta competição Espanhola em Portugal, onde obviamente muitas equipas Espanholas tem mais dificuldade em estarem presentes. No entanto estamos surpreendidos com a adesão Portuguesa. Com um espírito muito parecido ao do Iberian Historic Endurance, torna-se normal que algumas equipas, que preferem correr de Toyos, escolham esta opção. Assim como dar a possibilidade de novas equipas Portuguesas que nunca tenham competido connosco possam desta forma fazer uma primeira experiência.”