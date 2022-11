Carrera Los 80s: Novo vencedor no Estoril | AutoSport

Os irmãos Miguel e Eduardo Monteiro tiveram uma estreia auspiciosa na Carrera los 80s, ao vencerem a prova disputada no final da manhã de sábado (19 de Novembro), no Autódromo do Estoril, naquela que foi a última prova da temporada da competição que junta carros de GT e Grande Turismo dos anos 1980s e 1990s.

Aos comandos do seu Volvo 850, a dupla da Monteiro Competições arrancou do terceiro lugar, apenas atrás do BMW M3 E36 de Paulo Vieira, que tinha obtido a pole-position com um “tempo canhão” na sessão de qualificação, e do Ford Escort RS2000 da dupla Luís Pedro Liberal/Francisco Freitas.

Com a pista molhada, estes três carros viriam a lutar entre si pela primeira posição nas duas primeiras voltas, até o Volvo branco com listas laranjas assumir a primeira posição, apenas a perdendo durante a paragem nas boxes obrigatórias. Para além de ter sido o primeiro carro a receber a bandeira de xadrez, os irmãos Monteiro também conquistaram o triunfo na classe TMAX, à frente da dupla espanhola Luis Delso e Carlos de Miguel (BMW 635 CSI) e do compatriota César Freitas (BMW 323).

Paulo Vieira terminou no segundo lugar, tendo realizado a melhor volta da corrida e triunfado na categoria GTCOPA à frente do sevilhano Teo Palomo (BMW 325i E36) que fechou o “top-5” da corrida.

O terceiro lugar do pódio foi ocupado pelo duo Luís Pedro Liberal/Francisco Freitas que assim venceu na categoria destinada aos carros de Grupo 1, tendo esta dupla subido ao pódio acompanhada por adversários que tão bem conhece das competitivas corridas do Group 1 Portugal. António Maia e João Serra foram os segundos classificados, enquanto Paulo Alves e Rui Ribeiro terminaram na terceira posição da classe, à frente do BMW 323 de Francisco Pinto e Francisco Xavier.

João Neves e José Pina, no mesmo resistente Datsun 1200 que este fim de semana também alinhou nos 250km do Estoril do Iberian Historic Endurance, venceram entre os T1400, ao passou que os espanhóis Juan Alonso/Jose Antonio Zorrilla se divertiram com o seu Honda Civic vencedor entre os T2000.