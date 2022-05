Carrera Los 80s, Jarama: Eduardo Davila venceu a primeira corrida | AutoSport

Eduardo Davila (Porsche 911 3.0 RS) venceu a primeira das duas corridas da competição “Carrera Los 80s” do programa do “Supercars en Jarama”.

Dificilmente o primeiro dia da terceira prova da temporada desta competição para viaturas de Turismo e GT poderia ser mais completo. Depois de uma sessão de testes livre matinal, onde os concorrentes experimentaram condições adversas e pista molhada, pela tarde, já com o sol a predominar nos céus de Madrid e as temperaturas a subir, realizou-se a sessão de qualificação. O dia encerrou com uma animada corrida de quarenta minutos ao final da tarde, sob temperaturas mais simpáticas para as mecânicas destes carros, e muitos motivos para celebrar.

Após ter sido o mais rápido na qualificação, Davila fez uma boa largada e distanciou-se dos demais. Fazendo prevalecer a sua experiência em provas de GT, o espanhol teve uma caminhada tranquila, vencendo a categoria GTCOPA. Luís Barros foi o segundo a ver a bandeira de xadrez, mas o piloto e a equipa LOB Motorsport ainda continuam a sua aprendizagem com o recém chegado Volvo 240 Turbo da categoria TMAX.

Jorge Cruz, em BMW 323i, foi uma das surpresas da prova, tendo triunfado confortavelmente no GR2, para viaturas de Grupo 2, e acabou por não ser incomodado pela dupla Juan Carlos Zorrilla/Tomas Moreno, em Porsche 968 CS, que se concentrou em segurar o segundo lugar na GTCOPA na frente de Teo Palomo (BMW 325i E36). Este último teve a sua tarefa facilitada, pois o Porsche 911 3.0 RS para Juan Alonso/Jose Carlos Zorrilla teve que se preocupar com o Porsche 914-6 de Manuel de la Torre.

Na popular categoria T2000, Dan Jimenez (Honda Civic) e o duo Victor e Javier Rodriguez (Renault Clio Williams) travaram um duelo animado, com um segundo de diferença a separá-los após 40 minutos de corrida. A dupla portuguesa Ricardo Diniz/José Pedro Pina estrearam-se na Carrera Los 80 da melhor forma, levando para casa um excelente terceiro lugar.

A categoria T1400 teve um pódio só de portugueses, com Paulo Antunes e Francisco Cardoso (Datsun 1200) a superarem por doze segundos o par João Arantes/Jorge Marques (Citroen AX GTI). Apesar dos problemas técnicos encontrados na corrida, o pódio ficou completo com José Mota Freitas/Fernando Charais (Citroen AX Sport).

Pedro Bethencourt cumpriu o objetivo de se divertir ao volante do seu Porsche 934 Turbo da classe Invitational, cortando a linha de meta à frente dos VW Golf MK3, da classe T2000, do espanhol Óscar Ruiz e do italiano Gian Maria Traversone.

O pelotão “Carrera Los 80s” volta a entrar em ação durante o dia da manhã, para mais uma corrida de 40 minutos, com paragem obrigatória nas boxes, pelas 13h30 (hora local). Ao contrário de hoje, a corrida de amanhã terá cobertura televisiva em direto nas redes sociais Facebook e Youtube do campeonato e da Race Ready.