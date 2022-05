Carrera Los 80’s afirma-se em Jarama com recorde de inscritos | AutoSport

O lendário Circuito del Jarama, que entre 1968 e 1981 recebeu por nove ocasiões o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, vai ser o palco privilegiado da segunda prova da temporada da competição ibérica Carrera Los 80’s.

Integrada no programa de provas do fim de semana “Supercars en Jarama”, promovido pela Race Ready, a Carrera Los 80’s reúne um número recorde de inscritos, num total de 24 concorrentes que prometem agraciar o muito público que se espera no circuito dos arredores da cidade de Madrid, com animadas lutas e carros que nos fazem recuar até aos saudosos anos 1980s e 1990s.

Com duas corridas de 40 minutos cada e paragem obrigatória nas boxes obrigatória, destaque para a estreia na competição de um Volvo 240 Turbo, um carro que na sua versão Grupo A, em meados dos anos 1980s, colecionou sucessos no DTM e no Europeu de Turismo. O “Flying Brick” (“Tijolo Voador” em português), como era conhecido o carro sueco na época, será tripulado pela dupla Luís Barros/José Costa. Este não será o único carro inscrito na categoria TMAX, visto que Luis Delso e Carlos de Miguel vão dividir a condução do imponente BMW 635 CSI.

MUITO PARA VER ENTRE OS TURISMOS

As sempre muito discutidas categorias de Turismo não se limitam à presença vistosos carros da classe TMAX, existindo vários outros pontos de interesse. Entre os T1400, será um duelo a três, com os Citroen AX Sport de José Mota Freitas/Fernando Charais e o Citroen AX GTI de Jorge Marques/João Arantes a desafiarem o Datsun 1200 Deluxe da dupla Francisco Cardoso/Paulo Antunes.

A categoria GR2, para viaturas Grupo 2, será disputada a quatro, neste caso entre os já conhecidos VW Golf MK1 de Paulo Duarte e o BMW 323i de Jorge Cruz, aos quais se junta o estreante Alfa Romeo GTAm de Luis Delso/Javier Garcia e o Ford Capri 2600 RS dos espanhóis Jose A. Rueda/Pablo Rueda, duas viaturas habitues do Historic Endurance.

Entre os inscritos na popular categoria T2000 estão os VW Golf MK3 da Amazon Sport para o espanhol Óscar Ruiz e para o italiano Gian Maria Traversone. O pelotão será reforçado pelo Renault Clio Williams de Victor e Javier Rodriguez, e pelos Honda Civic de Dan Jimenez e da dupla lusa Samuel Teixeira/José Pedro Pina, outra estreia absoluta na Carrera Los 80.

BOM NÚMERO E QUALIDADE NOS GT

A categoria dedicada às viaturas de Grande Turismo oriundos de troféus monomarca – a GTCOPA – recebeu o incremento de algumas caras habitualmente vistas no Iberian Historic Endurece e aparece reforçada em Jarama. Com sete inscritos e dada a ausência do vencedor da prova anterior em Barcelona, Pedro Bastos Rezende, iremos ter novos protagonistas, tanto à classe como à geral. Paulo Vieira, no muito bem preparado BMW M3 E36, e local Teo Palomo, em BMW 325i E36, vão enfrentar um batalhão de Porsches, aonde está o 911 3.0 RS assistido pela conceituada Aurora Motorsport do duo português Bruno Duarte/Filipe Silva.

No que respeita aos “homens da casa”, a AF Motorsport vai alinhar com dois 968 CS, para as duplas Juan Carlos Zorrilla/Tomas Moreno e Lucas Gonzalez-Anleo/Jorge López, enquanto que a VDC Competición colocará em pista um 911 3.0 RS para Eduardo Davila, a Eficar Team um outro 911 3.0 RS para Juan Alonso/Jose Carlos Zorrilla e ainda um 914-6 para Manuel de la Torre.

A grelha de partida fica completa com Pedro Bethencourt, que inscrito na classe Invitational, alinhará com o seu habitual Porsche 934 Turbo.

Para Diogo Ferrão, o responsável máximo da Race Ready, “a Carrera 80’s começa a ganhar forte popularidade. Em Jarama já serão 25 equipas inscritas e com muitas caras novas. Todavia, o melhor ainda está para vir, com bastantes mais carros a serem terminados para voltarem à competição. Uma coisa é certa, com este crescimento, sem dúvida que a Carrera Los 80’s é o futuro… dos Clássicos! Sem dúvida que vamos ter lutas animadas ao longo do pelotão que no Domingo terão Live Streaming no Youtube e Facebook da Race Ready. Pessoalmente terei especial interesse em ver se os modelos mais recentes já conseguem bater os “históricos” ou se vai ser como aconteceu em Jarama, em que os históricos ainda foram mais rápidos.”

Fora de pista, a euforia do Paddock terá como ponto alto, no domingo, o “Supercars Festival”, uma concentração de superdesportivos aberta a clubes ou proprietários deste tipo de veículos que até poderão fazer umas voltas na pista a grande velocidade e em condições de segurança.

LISTA DE INSCRITOS