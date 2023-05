Carrera Los 80: Triunfo duplo para o Porsche de Pedro Rezende | AutoSport

As máquinas da competição da Race Ready Carrera Los 80 foi pela primeira vez para a pista, com o Autódromo Internacional do Algarve como palco. A competição é direcionada a todos aqueles que querem desfrutar da condução em condições de corrida de viaturas de Turismo e GT dos anos 1980s e 1990s.

No final da tarde de sábado, com temperaturas ideais à prática da modalidade no sempre atractivo circuito de Portimão, o pelotão da Carrera Los 80 perfilou-se na grelha de partida.

Pedro Bastos Rezende, que horas antes tinha vencido a corrida do Iberian Historic Endurance ao volante do seu impressionante De Tomaso Pantera, exibiu a sua destreza com exuberância desde a primeira posição da grelha de partida. Aos comandos do seu Porsche 911 RS, igualmente bem preparado na Garagem Aurora, Pedro Bastos Rezende rumou com um certo à vontade à sua segunda de quatro vitórias que coleccionou este fim de semana no Algarve Welcome Spring.

O experiente piloto ibérico repetiu a proeza no segundo confronto na tarde de domingo, apesar de desta vez ter caído de primeiro até ao quarto no início da corrida de 40 minutos. Após uma boa recuperação, que durou seis voltas, o Porsche 911 RS voltou à liderança da corrida, para não mais a largar ao longo dos 20 minutos de prova.

A luta pela segunda posição em ambas as corridas foi bastante mais animada, com os dois Alfa Romeo GTAm dos pilotos germânicos Christian Oldendorff e Volker Hichert a lutarem entre si na primeira contenda, enquanto que no segundo confronto, Pedro Oliveira e Diamantino Ferreira, no seu imponente BMW 635 CSI, venceram o duelo travado com Alfa Romeo GTAm de Christian Oldendorff pelo segundo posto.

Ainda em fase de adaptação à Volvo 850 Estate, Paulo Amorim e Carlos Martins foram por duas vezes os quintos classificados, ao passo que Rui Garcia, que se viu impossibilitado de realizar a corrida de sábado, se sobressaiu na corrida de domingo ao terminar na quarta posição, com o outro BMW 635 CSI preparado pela Mr Wheeler Motorsport.

Destaque ainda para a presença em pista ao longo do fim de semana do Ford Escort RS de Luís Moutinho, do Ford Escort TC de Manuel Ferrão e do Datsun 1200 de Francisco Pinto Abreu, carros que tiveram como denominador comum, o facto dos seus pilotos estarem a correr para se divertiram e não na busca pela vitória.

A próxima jornada da Carrera Los 80 será no programa do Jarama Classic, no fim de semana de 10 e 11 de junho, no carismático circuito dos arredores de Madrid.