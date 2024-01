Carrera los 80: RodaClássica, o novo projeto de Carlos Tavares | AutoSport

O Estoril Endurance Festival, no pretérito mês de dezembro, ficou marcado pela estreia de uma nova equipa no universo das competições da Race Ready. A RodaClássica colocou em pista dois BMW 325i E30 na prova de encerramento de temporada da Carrera Los 80.

A RodaClássica, o braço desportivo da empresa de restauro de automóveis clássicos, com sede em Viseu, alinhou no evento do Autódromo do Estoril com estes dois 325i E30 – um em especificações Grupo N e outro em especificações Grupo A – para as duplas Carlos Tavares/Jean-Marc Finot e François Wales/Jean-Philippe Imparato, obtendo resultados bastante prometedores na sua estreia na Carrera Los 80 e nos 250 km do Estoril.

“A prova do Estoril respondeu totalmente aos objetivos da RodaClássica, visto tratar-se da primeira saída competitiva destes dois carros e tendo em conta que três dos quatro pilotos correrem neste circuito pela primeira vez”, explicou Carlos Tavares, o mentor deste projecto. “Em cinco corridas durante o fim de semana, fomos quatro vezes ao pódio. E podia ter sido ainda melhor, não fosse uma «embrulhada» da nossa parte com os reabastecimentos na prova dos 250 km”.

As duas máquinas de Munique, preparadas nas instalações da RodaClássica, estiveram à altura deste primeiro desafio. “Os carros não tiverem qualquer tipo de problema de fiabilidade e nem sequer andamos com pneus novos”, reconheceu Carlos Tavares que acrescentou que “pelo que nos foi transmitido pelos nossos pilotos e clientes, ficaram encantados com esta experiência, ao nível de prova, dos carros e da assistência técnica por parte da RodaClássica. Aproveito esta oportunidade para agradecer toda a gentileza de que fomos alvo da parte da organização, mas também dos outros concorrentes que manifestaram disponibilidade e abertura para partilhar connosco todos os esclarecimentos necessários.”

Para a temporada de 2024, a equipa espera marcar presença em eventos organizados pela Race Ready com os seus 325i E30, estando estes disponíveis também para aluguer no quadro de uma assistência técnica completa por parte da RodaClássica. Em termos desportivos, num futuro a curto e médio prazo, a RodaClássica não quer ficar por aqui e tem ambições de expandir, até mesmo para fora velocidade.

“Existe a intenção de alargar as actividades de Historic Racing Services e tudo dependerá da satisfação dos nossos clientes atuais que através do ‘boca a boca’ poderão trazer outros clientes para esta actividade”, esclarece Carlos Tavares. “Neste sentido, vamos também alargar a nossa « frota » de carros para aluguer com um Peugeot 504 Ti Safari e um Fiat 124 Sport Spider preparados para Ralis Históricos de Regularidade. Obviamente, também temos capacidade e apetite para restaurar completamente veículos históricos de competição”.

A Carrera Los 80, a competição ibérica que visa colocar em pista alguns dos carros mais marcantes das corridas de Turismo dos anos 1980s e de Grande Turismo de 1976 a 1993, será composta por quatro eventos em 2024, dois em Portugal e outros dois em Espanha, com a primeira prova marcada para o Circuito de Jerez, no fim de semana de 25 e 26 de maio.