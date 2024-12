Carrera Los 80, Estoril: Quantidade de qualidade

Com a maior grelha de partida da temporada, a competição ibérica Carrera Los 80 encerrou a época com uma jornada dupla integrada no programa da segunda edição do Estoril Endurance Festival. No Autódromo do Estoril, perante uma grande afluência de público, assistiu-se a duas corridas aguerridas, marcadas pelas tradicionais paragens nas boxes e intensas disputas em todas as classes.

O pelotão, composto por duas dezenas de “novos clássicos” — abrangendo modelos fabricados entre meados da década de 1970 e o início dos anos 1990 —, trouxe várias novidades para as duas corridas de 40 minutos que marcaram o evento. No entanto, no final das contas, Cláudio Vieira, ao volante de um Porsche 911 RSR preparado pela Aurora Motorsport, foi consistentemente o mais rápido em pista, demonstrando todo o seu talento ao explorar os limites do carro alemão para gáudio da assistência. O espetacular Porsche verde esteve imbatível, garantindo a pole position em ambas as corridas, estabelecendo as voltas mais rápidas e vencendo de forma categórica, tanto na classificação geral como na classe GT Copa.

O exigente traçado do Estoril, com desafios técnicos como a Curva do Tanque, testou não apenas a perícia dos pilotos, mas também a preparação mecânica dos veículos. O Volvo 850, pilotado pela dupla Filipe Matias e Diogo Gago, que fazia a sua estreia vindo dos ralis, destacou-se com um sólido segundo lugar na geral. Atrás deles, Diogo Cavaco assegurou o segundo lugar na GT Copa com o seu BMW 325i E36 na primeira corrida, evidenciando um andamento muito competitivo que, infelizmente, não pôde ser replicado na segunda corrida devido a um abandono prematuro. Francisco Gonçalves e Daniel Moreira, em BMW E36 M3, completaram o pódio em ambas as corridas na GT Copa.

Na classe TMAX, José Faria e Pedro Ortigão trouxeram a emblemática Volvo 850 T5 de volta ao topo do pódio na primeira corrida, conquistando também um respeitável quarto lugar na classificação geral. No segundo confronto, na manhã de domingo, a Volvo apenas foi superada pelos dois Porsche: o imbatível vencedor de Cláudio Vieira e o de Pedro Bethencourt, que assegurou o segundo lugar na classe GT Copa.

O BMW 325i da dupla luso-francesa Carlos Tavares e Jean-Marc Finot mostrou consistência ao garantir o segundo lugar na classe TMAX em ambas as corridas, enquanto Jean-Philippe Imparato e François Wales se destacaram igualmente ao longo do fim de semana.

Pedro Poças e João Matos, em estreia com um Nissan 350Z, “como convidado”, alcançaram dois quartos lugares, tanto no sábado como no domingo, conseguindo mesmo superar o Volvo 850 de Matias e Gago na segunda corrida.

No Grupo 2 – para carros entre 1976 e 1980 ainda preparados em Grupo 2 – na segunda corrida, Manuel Ferrão levou o Ford Escort MKII RS1800 a um impressionante sexto lugar na geral na segunda corrida. O madrileno Javier Basagoiti tentou oferecer resistência, mas problemas técnicos no seu VW Golf acabaram por limitar o seu desempenho.

Na categoria para viaturas de Grupo 1 ou de Grupo N, Tiago Silva e Francisco Pinto regressaram com o BMW 323i da Racingcast, garantiram a vitória à frente de Kunert Andreas, que também se estreava na Carrera Los 80 ao volante de um BMW E30 325i da RodaClassica.

Na classe de menor cilindrada, a T1400, José Moreira e João Neves assinalaram uma dobradinha ao volante do Toyota Starlet da RSM Motorsport, deixando em segundo lugar o Fiat Punto 85 Sport da ARS Motorsport conduzido por Oscar Rosmaninho que aproveitou as duas corridas para ganhar experiência.

Após quatro eventos — dois em Portugal e dois em Espanha —, a Carrera Los 80 despediu-se de 2024, prometendo regressar em 2025, com o calendário oficial a ser anunciado nos próximos dias, sempre num espírito de Gentlemen Drivers e respeito entre pilotos, característico das competições da Race Ready.