Carrera Los 80: Dupla vitória de Paulo Vieira | AutoSport

O Jarama Classic recebeu o pelotão da Carrera Los 80 para duas corridas com 20 equipas à partida, que proporcionaram um excelente espetáculo. Paulo Vieira foi o nome em destaque nesta jornada.

Com bom tempo e mais de 20.000 espetadores, tanto no paddock como espalhado pelas bancadas, Pedro Bastos Rezende manteve a toada forte do primeiro evento da temporada, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, para conquistar a pole-position com o seu Porsche 911 3.0 RS. Contudo, Bastos Rezende teve que arrancar do pitlane para a primeira corrida de 40 minutos, mas a sua corrida viria a terminar prematuramente, quando já rodava entre os cinco primeiros.

Sozinho na primeira linha da grelha de partida, o BMW M3 E36 de Paulo Vieira não tirou o máximo proveito da posição e viu-se surpreendido no arranque pelo Porsche 968 de Lucas Gonzalez/Jorge López e pelo Renault Clio dos irmãos Javier e Victor Rodriguez-Rey, com este último a fazer uma primeira volta canhão, assumindo a cabeça do pelotão. Todavia, a passagem do pequeno carro francês pela liderança foi curta, pois no início da segunda volta, tanto o Porsche de Gonzalez como o BMW de Vieira impuseram a maior potência dos seus carros para no final da recta da meta recuperarem as posições perdidas. Infelizmente, pouco depois o Renault Clio iria retirar-se para as boxes com problemas mecânicos.

A liderança da corrida só viria a mudar com a paragem das boxes, com Paulo Vieira ao parar mais cedo três voltas do seu rival e a imprimir um ritmo mais forte, acabou por suplantar o Porsche 968 amarelo e negro. Vieira continuou a ganhar tempo e acabou por obter um triunfo incontestado, com mais de 20 segundos de avanço para o Porsche da dupla espanhola.

Nuno Breda (Ford Escort RS2000) foi o terceiro a ver a bandeira de xadrez, vencendo entre os carros de Grupo 1, ao passo que Teodosio Antonio Palomo, em BMW 325i, completou o pódio da classe GT Copa. César Freitas recuperou de uma incursão na gravilha para vencer nos Grupo 2, enquanto Luis Delso/Carlos de Miguel, no monumental BMW 635 CSI, triunfaram na TMax, e o Juan Alonso Catalá/Gonzalo Alonso Catalá, em Honda Civic, venceu a classe T2000.

Da parte da tarde, a renovada competição do universo da Race Ready voltou a oferecer um bom espectáculo em pista. Na frente da corrida, o Porsche da dupla espanhola Gonzalez/López subiu à primeira posição, passando o BMW de Vieira nos primeiros metros da corrida. Enquanto os dois primeiros construíam uma sólida vantagem sobre os seguintes, a luta a três pelo terceiro lugar, entre César Freitas, Nuno Breda e Teodosio Palomo, estava ao rubro. Mais atrás, o Citroen Saxo Cup de Bruno Lima/Ricardo Pereira, o Ford Escort da dupla Nuno Afoito/Mira Gomes e o Porsche 934 de Pedro Bethencourt/Teddy Pilette rodavam muito perto um dos outros.

Tal como tinha acontecido na primeira corrida, Paulo Vieira voltou a ultrapassar o Porsche de Gonzalez/López na segunda parte da corrida, vencendo com autoridade a corrida e a categoria GT Copa. Nuno Breda voltou a ser o terceiro a cortar a linha de chegada, e a vencer entre os Grupo 1, após ultrapassar Teodosio Antonio Palomo, o terceiro classificado da GT Copa, a cinco minutos do fim da corrida. O Ford Escort da dupla Nuno Afoito/Mira Gomes foi o quinto a ver a bandeira de xadrez, ao levar a melhor sobre o Citroen Saxo Cup “convidado”.

Luis Delso/Carlos de Miguel, venceram novamente na classe TMax, ao passo que os compatriotas, Juan Alonso Catalá/Gonzalo Alonso Catalá, repetiram o feito entre os T2000.

Destaque para a participação do ex-piloto de Fórmula 1 Teddy Pilette, que dividiu o volante de um Porsche 934 com Pedro Bethencourt. Apesar de já não estar no seu pico de forma aos 80 anos, o veterano piloto belga divertiu-se com a experiência num ambiente descontraído e festivo.

A próxima prova da Carrera Los 80 está agendada para o fim de semana de 21/22 de Outubro no Circuito de Jerez-Ángel Nieto, em Espanha, como parte do programa do Jerez Historic Festival.