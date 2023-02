Carrera Los 80 com nova imagem e novidades no calendário | AutoSport

A competição ibérica Carrera Los 80, organizada pela Race Ready, entra numa nova era em 2023, sendo a introdução do novo logotipo o espelho da filosofia irreverente tão típica dos anos 80’s que será refletida nas corridas esta temporada.

As corridas da Carrera Los 80 oferecem uma plataforma onde, acima de tudo, os pilotos possam desfrutar da condução de carros de corrida que marcaram uma era dourada do automobilismo numa atmosfera aprazível, não existindo pontuações ou um campeão no final da temporada.

O calendário da Carrera Los 80 irá “crescer” este ano, com duas provas em Portugal e outras duas em Espanha, em quatro dos mais prestigiados palcos do desporto motorizado na Península Ibérica: Portimão, Jarama, Jerez e Estoril.

O formato de semi-endurance continuará a ser a aposta, mas desta vez cada evento será composto sempre por duas corridas de 40 minutos, com uma paragem obrigatória nas boxes, permitindo equipas formadas por um ou dois pilotos, e aceitando sobretudo viaturas de Turismo e algumas de Grande Turismo de 1976 a 1993.

Também o logotipo, saído da lapiseira de Gonçalo Caldeira, foi alvo de mudança, apresentando agora um forte design tipográfico, que é tanto robusto como “friendly”, pelas suas formas arredondadas e cores da época, o que permite uma melhor identificação e leitura.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, “Com novas equipas a aparecer, inclusive uma que irá colocar três BMW 323i em pista, a Carrera Los 80 vai ganhar um novo protagonismo e atenção dentro da Race Ready. Esta nova imagem marca uma etapa do que está para vir. Queremos que a Carrera Los 80 traga o espírito irreverente dos anos 1980s, mas com os princípios que serviram de base ao sucesso Historic Endurance – 3 C – No Cheating, No Crashing, No Complaining.”

A nova temporada do Carrera Los 80 será apresentada no Recinto Ferial da Casa de Campo de Madrid, este Sábado, dia 25 de fevereiro pelas 13h00, durante o Salón Internacional del Vehículo Clásico de Madrid, ClassicMadrid. A primeira corrida da Carrera Los 80 está agendada para o Algarve Welcome Spring, no fim de semana de 5 e 6 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.

Calendário de 2023:

17/18 março – Estoril Exclusive Test – Autódromo do Estoril 🇵🇹

06/07 maio – Algarve Welcome Spring – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

10/11 junho – Supercars en Jarama – Circuito del Jarama 🇪🇸

21/22 outubro – Jerez Historic Festival – Circuito de Jerez-Ángel Nieto 🇪🇸

25/26 novembro – 250km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹