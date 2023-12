Carrera Los 80: Aposta Ibérica mantém-se no calendário 2024 | AutoSport

A Carrera Los 80, a competição verdadeiramente ibérica que visa colocar em pista alguns dos carros mais marcantes das corridas de Turismo dos anos 1980s e de Grande Turismo de 1976 a 1993, vai manter os mesmos moldes e o mesmo número de provas em 2024.

O formato de semi-endurance implementado em 2023 foi uma aposta ganha, com cada evento a ser composto por duas corridas de 40 minutos, com uma paragem obrigatória nas boxes, permitindo assim equipas formadas por um ou dois pilotos.

Não sendo este um campeonato e não existindo uma classificação no final do ano, a Carrera Los 80 pauta por ser uma competição em que pilotos que nela participam o fazem com o intuito de desfrutarem da condução dos seus carros de competição num ambiente competitivo, mas acima de tudo camaradagem e desportivismo.

Para os fãs e público em geral, a Carrera Los 80 oferece a oportunidade de rever em pista algumas das máquinas que escreveram a história do automobilismo no período que antecedeu a mudança de século, tanto provenientes de troféus monomarca como dos campeonatos nacionais.

O calendário da temporada de 2024 será formado por quatro provas em quatro dos mais carismáticos circuitos da Península Ibérica – dois em Espanha e dois em Portugal.

A época começa com o Exclusive Test Day no Autódromo do Estoril a 5 e 6 de abril, onde as equipas podem escolher um dos dias para afinar e testar a sua viatura antes da temporada começar.

Depois do dia de testes agendado para os dias 5 e 6 de abril, no Autódromo do Estoril, a temporada arrancará no último fim de semana do mês de maio, no programa de históricos do Circuito de Jerez, continuando em Espanha a 15 e 16 de junho, no Jarama Classic, um dos eventos mais aguardados do ano no circuito dos arredores de Madrid pela sua moldura humana.

A competição continua na segunda metade do ano em Portugal, com a presença no Algarve Classic Festival, a 26 e 27 de outubro, para terminar no fim de semana do Endurance Racing Festival, a 30 de novembro.

Calendário

05/6 abril – Exclusive Test Day – Autódromo do Estoril 🇵🇹

25/26 maio – Jerez de la Frontera – Circuito de Jerez 🇪🇸

15/16 junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama 🇪🇸

26/27 outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve 🇵🇹

30/01 nov/dez – 250 km Estoril – Autódromo do Estoril 🇵🇹