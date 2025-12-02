Carrera 80: Temporada 2025 terminou no Estoril

A Carrera 80 encerrou a época de 2025 com duas corridas bastante animadas no Autódromo do Estoril, inseridas no Estoril Endurance Festival, com uma grelha variada de modelos de Turismo e GT que garantiu bom espetáculo em pista. Em condições meteorológicas ideais e num cenário emblemático, Brice Pineau e Olivier Muytjens, em Porsche 911 RS da HY Racing, venceram a primeira corrida após intensa luta com o Porsche 934 de Pedro Bethencourt, regressado à competição ibérica, enquanto o Porsche 944 Cup de Diego d’Ambra / Jess Frandsen ainda chegou a liderar graças a uma paragem mais curta, antes de ceder nas voltas finais.

O pódio dessa primeira prova ficou completo com César Freitas, em BMW 323i, como melhor turismo e vencedor do Grupo 2, à frente de Manuel Ferrão (Ford Escort MKII RS1800) e do Ford Capri 3000 GT dos irmãos Jorge e Gilberto Corrêa. Na segunda corrida, voltou a repetir-se o duelo entre os dois Porsche azuis, com novo protagonismo para o 944, que saiu das boxes na frente e só foi ultrapassado pelo 911 RS na penúltima volta, num top-3 integralmente GT Copa em que Pedro Bethencourt assegurou o terceiro lugar ao bater Manuel Ferrão na última volta.

No Grupo 2, Ferrão respondeu ao desfecho da primeira corrida impondo-se na segunda diante de César Freitas e dos irmãos Corrêa, enquanto na T2000 houve divisão de triunfos: a dupla espanhola Juan Alonso / José Antonio Zorrilla (Honda Civic) venceu uma das provas, e Arlindo Beça levou o Toyota Carina E ao sucesso na outra. A animação estendeu-se ainda às lutas entre classes, com o Honda Jazz de Frederico Formiga e o Rover 25 de Frederico Castro frequentemente em destaque frente a outros modelos, incluindo o estreante SEAT Ibiza de Miguel Mateus e o Datsun 1200 de Guillermo Velasco / Celso de Miguel, vencedor do Grupo 1 / N. A organização da Carrera 80 despede-se assim de 2025 com a promessa de regressar em 2026 com ainda mais competitividade e novidades a revelar oportunamente.