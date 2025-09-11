Carrera 80 ruma a Valência: Turismo e GT dos ‘tempos dourados’

O Circuito Ricardo Tormo, em Valência, prepara-se para receber a segunda prova da temporada da Carrera 80, a competição ibérica de carros de Turismo e GT, integrada no programa da primeira edição do Valencia Iberian Racing Festival, que se realiza nos dias 12, 13 e 14 de setembro.

A grelha de partida volta a apresentar uma panóplia variada de carros que marcaram a competição automóvel entre 1976 e finais da década de 1990. Na categoria T MAX, após a participação em Jarama, a Roda Clássica regressa com Carlos Tavares a fazer equipa, desta vez, com Denis Gibaud no seu imponente BMW M3 de Grupo A. Para gáudio dos muitos fãs esperados na pista valenciana, a RP Motorsport colocará em pista um outro BMW E30 M3, para Paulo Lima e José Paradela, um carro certamente candidato à vitória nas duas corridas do fim de semana.

Jaime Artajo de No e Jaime Artajo Navarrete regressam aos comandos do seu BMW 325i E30, prometendo disputas cerradas entre máquinas de igual linhagem. Já na categoria GR2, a atenção recai sobre Manuel Ferrão, que trará o clássico Ford Escort MKII RS1800, conhecido pelo seu passado histórico, preparado pela Moutinho Motorsport.

A categoria T 2000 será representada pela dupla da Eficar Team, Juan Alonso Borras e José Antonio Zorrilla, com um Honda Civic, um carro ágil e eficaz em pista, que combina leveza com um motor rotativo de excelente resposta. A mesma equipa espanhola apresenta ainda os estreantes Daniel Casas e Eugenio Fernández com um Datsun 1200 na classe GR1/N, e Juan Dominguez com um Citroën Saxo na categoria INV, sublinhando o ecletismo da formação espanhola.

A Eficar reforça a presença na categoria GT COPA com Teo Antonio Pérez, um habitué desta competição, ao volante do seu BMW 325i E36, enquanto a Garagem João Gomes coloca em pista o sempre competitivo Porsche 968 CS conduzido com mestria por Lucas González-Anleo e Jorge Lopez Atienza, uma proposta de peso com pedigree GT.

Na categoria GR1/N, os portugueses da Curated Garage alinham com uma dupla ibérica composta por Guillermo Velasco e Francisco Freitas aos comandos de um Datsun 1200, um modelo com uma enorme importância na história 1do automobilismo português.

A RP Motorsport conta ainda com o sempre muito rápido piloto-preparador Ricardo Pereira e Pedro Teixeira de Melo, ao volante de um competitivo Ford Escort RS2000 na classe GR1/N, carro que acrescenta ainda mais variedade a uma grelha já de si rica em histórias e estilos.

Valência será assim palco de um festival único, onde a história e a velocidade moderna se cruzam dentro e fora da pista, com pilotos de várias nacionalidades e carros que são verdadeiros ícones do desporto motorizado. O traçado técnico e fluido do Circuito Ricardo Tormo, aliado à envolvência do paddock e à possibilidade de contacto direto com máquinas e pilotos, oferece aos fãs uma experiência imersiva e memorável.

O Valencia Iberian Racing Festival promete dois dias de pura celebração automobilística, com corridas emocionantes, histórias de garagem e o espírito de camaradagem que define o verdadeiro “club racing” ibérico.

As duas corridas da Carrera 80, com 40 minutos de duração, terão lugar às 10:00 e às 15:00, com transmissão em live stream no canal de YouTube da Race Ready.

Calendário de 2025

31 Maio/01 Junho – Jarama Classic – Circuito de Madrid Jarama RACE

13/14 Setembro – Valência – Circuito Ricardo Tormo

25/26 Outubro – Algarve Classic Festival – Autódromo Internacional do Algarve

29/30 Novembro – Estoril Endurance Festival – Autódromo do Estoril